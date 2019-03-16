Разрушенный храм в глубинке Волгоградской области обрел собственника

Живописные развалины храма привлекают блогеров и туристов
Общество 16.03.2019 10:14
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16.03.2019 10:14
Разрушенный и забытый с советских времен храм Николая Чудотворца в селе Лопуховка Руднянского района Волгоградской области больше не бесхозяйный объект. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Руднянского районного суда Волгоградской области, собственником разрушенного еще в 1933 году храма стала администрация Лопуховского сельского поселения, которая и обратилась с иском о признании права муниципальной собственности на данное бесхозяйное недвижимое имущество. В материалах дела указано, что право собственности на храм Николая Чудотворца в селе Лопуховка ни за кем не зарегистрировано, он числится бесхозяйным более одного года. По данным Руднянского отделения Волгоградского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", разрушающийся объект не состоит на техническом учете. Суд удовлетворил иск сельского поселения. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.
Отметим, что пока неизвестно, с какой целью сельские власти решили установить право собственности на забытый всеми храм, который был построен еще в позапрошлом веке. В администрации Лопуховского сельского поселения сообщили, что ответ на этот вопрос может дать только глава поселения, но его на месте не оказалось. К слову, разрушенные храмы Лопуховки не раз становились "героями" публикаций в социальных сетях блогеров, туристов и различных любителей живописных развалин. В некогда богатой Лопуховке есть еще одно старинное строение - храм Архистратига Михаила. Он также был закрыт при советской власти и до сих пор не эксплуатируется. В этом селе в настоящее время проживают около тысячи человек. Действующего храма в населенном пункте нет, а ближайшая церковь находится в 30 км от села.
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