Расследования

Сбившего волгоградского школьника водителя белого «Мерседеса» накажут рублем

Расследования 15.03.2019 16:52
266 1
15.03.2019 16:52


Сегодня Ворошиловский  районный суд Волгограда вынес приговор Саиду Шукурову, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекших  по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пешехода. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе райсуда. В декабре 2018 года мужчина, управляя белым автомобилем «Mерседес 190 D», двигался по улице Рабоче-Крестьянской. Он проехал на красный запрещающий сигнал светофора и сбил школьника, который переходил проезжую часть улицы на зеленый разрешающий сигнал светофора, Мальчик попал в больницу, перенес серьезные операции.  Саид Шукуров свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью по  управлению транспортными средствами на этот же срок. В порядке компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны принято решение о  взыскании с водителя «Мерседеса»  575 500 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)
18.02.2019 17:24
26554 15
"Он выйдет на свободу и продолжит убивать": волгоградский облсуд приговорил к 23 годам тюрьмы волжского расчленителя (ВИДЕО)
27.02.2019 18:11
17580 9
В Волгоградской области вновь развернулись судебные «бои» стратегического назначения за аэродром
25.02.2019 14:30
13866 15
Расследования
15.03.2019 15:30
Расследования 15.03.2019 15:30
610 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.03.2019 13:22
Расследования 15.03.2019 13:22
6362 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.03.2019 13:06
Расследования 15.03.2019 13:06
457 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.03.2019 09:47
Расследования 15.03.2019 09:47
3392 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.03.2019 09:41
Расследования 15.03.2019 09:41
1409 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.03.2019 19:08
Расследования 14.03.2019 19:08
3805 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.03.2019 16:10
Расследования 14.03.2019 16:10
3878 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.03.2019 14:55
Расследования 14.03.2019 14:55
3633 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.03.2019 14:01
Расследования 14.03.2019 14:01
4311 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.03.2019 12:33
Расследования 14.03.2019 12:33
493 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.03.2019 10:28
Расследования 14.03.2019 10:28
1756 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.03.2019 18:02
Расследования 13.03.2019 18:02
1537 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.03.2019 16:51
Расследования 13.03.2019 16:51
7364 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.03.2019 15:44
Расследования 13.03.2019 15:44
989 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.03.2019 09:59
Расследования 13.03.2019 09:59
5598 12 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:52
Сбившего волгоградского школьника водителя белого «Мерседеса» накажут рублемСмотреть фотографии
16:22
Суд Волжского обязал облздрав заплатить за лекарства для ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
16:09
«И снова – здорово»: волгоградский клуб «Ротор» опять обидел юных футболистовСмотреть фотографии
15:52
Сбербанк и ГК «Солар Системс» заключили соглашение о финансировании строительства Старомарьевской солнечной электростанцииСмотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области задержали разбойника из Узбекистана, которого 20 лет искал ИнтерполСмотреть фотографии
15:30
Бизнеследи из Волгоградской области грозит реальный срок за покупку зерна у "виртуальной" фирмыСмотреть фотографии
14:37
Владимир Путин встретился с губернатором Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
13:25
Волгоградские священники пришли в университет за специалистами по реставрации храмовСмотреть фотографии
13:22
Житель Волгограда стал “обладателем” микрозайма после поиска работы в МосквеСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде с начала года более 60 бездомных собак обрели хозяевСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде влюбленному похитителю алых роз грозит колонияСмотреть фотографии
12:48
«Не дозвониться, не достучаться»: мусорный регоператор недоступен для жителей Волгоградской области Смотреть фотографии
11:32
В Волгограде поставили на "прикол" 54 маршруткиСмотреть фотографии
11:30
Губернатора Волгоградской области вызвали в Кремль Смотреть фотографии
11:21
Ошибутся ли «предсказатели» на этот раз: об отставках губернаторов
10:37
Житель Волгограда ночью устроил пляски на крыше чужой иномарки
10:36
Цифровые компетенции сотрудников станут приоритетнымиСмотреть фотографии
10:24
В Волгоградской области водитель "Жигулей" сбил ребенка на тротуаре и скрылсяСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде задержали участников "театральной" кражи 54 тонн оливкового маслаСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде убийца-расчленитель и потерпевшие обжаловали приговор судаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:06
«Высота 102 ТВ»: Скандально известный депутат Волгоградской облдумы написал последнее слово Смотреть фотографииCмотреть видео
19:08
Волгоградские следователи выясняют причины ожогов у младенца в перинатальном центреСмотреть фотографии
18:24
«Ни себе, ни людям»: мусорный регоператор запрещает раздельный сбор отходов в Волгоградской области Смотреть фотографии
16:45
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает новым абонентам о способах передачи показанийСмотреть фотографии
16:44
Рабочих волгоградского завода «Красный Октябрь» переобулиСмотреть фотографии
16:10
Серийный автоподставщик вернется в Волгоград через четыре годаСмотреть фотографии
15:46
В Волжском автомобиль “скорой помощи” врезался в столб , есть пострадавшиеСмотреть фотографии
15:04
Ремонт дороги на Волжской ГЭС обернется неудобствами для водителейСмотреть фотографии
14:55
В Волгограде экс-главу штаба Навального оштрафовали за раскрашенную “Родину-Мать”Смотреть фотографии
14:26
Российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова ждут в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 