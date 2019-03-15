



Сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор Саиду Шукурову, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пешехода. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе райсуда. В декабре 2018 года мужчина, управляя белым автомобилем «Mерседес 190 D», двигался по улице Рабоче-Крестьянской. Он проехал на красный запрещающий сигнал светофора и сбил школьника, который переходил проезжую часть улицы на зеленый разрешающий сигнал светофора, Мальчик попал в больницу, перенес серьезные операции. Саид Шукуров свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на этот же срок. В порядке компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны принято решение о взыскании с водителя «Мерседеса» 575 500 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



