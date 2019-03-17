Телеком 17.03.2019 08:42
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17.03.2019 08:42
«Ростелеком» и Почта Банк продемонстрировали волгоградцам возможности Единой биометрической системы. Эксперты показали и прокомментировали, как происходит процесс сбора и передачи биометрических данных клиента в систему, а также продемонстрировали возможности удаленной идентификации для получения банковских услуг, сообщает ИА «Высота 102».
По словам руководителя дирекции биометрических технологий Почта Банка Андрея Шурыгина цифровой профиль позволяет клиенту обслуживаться в любом российском банке, находясь в любом месте и в любое время: «Сегодня сдать биометрические данные можно в 426 отделениях Почта Банка в 83 регионах России, 8 из них находятся в Волгоградской области, в том числе в Волжском, Михайловке и Камышине».
Напомним, сервис позволяет жителям Волгоградской области в полном объеме пользоваться банковскими услугами, не выходя из дома. Достаточно всего одного визита в банк, чтобы затем проходить идентификацию в банковских системах и решать финансовые вопросы удаленно.
Алексей Сморжевский, технический директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Идентификация личности по совокупности биометрических данных – это технология будущего, которая уже сегодня работает и упрощает жителям получение услуг государственных организаций, банков и т.д. Это еще один шаг к созданию доступной и комфортной среды для каждого».
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