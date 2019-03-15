Экономика

Сбербанк и ГК «Солар Системс» заключили соглашение о финансировании строительства Старомарьевской солнечной электростанции

Экономика 15.03.2019 15:52 Реклама
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15.03.2019 15:52


Сбербанк и Группа компаний «Солар Системс» подписали договоры об открытии кредитных линий с общим лимитом финансирования 10,7 млрд руб. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, средства будут направлены клиентом на строительство Старомарьевской солнечной электростанции общей установленной мощностью 100 МВт.
Владимир Ситнов, Старший вице-президент блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка: «Участие в проектах по созданию возобновляемых источников энергии – это перспективное направление развития корпоративного бизнеса банка. Сегодня у нас есть возможности для организации проектного финансирования, и мы используем их для реализации таких капиталоемких проектов, как строительство Старомарьевской солнечной электростанции».
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка: «Вопросы энергосбережения и энергоэффективности являются  приоритетными для экономики страны. Мы понимаем важность поддержки проектов, направленных на развитие альтернативных источников энергии, и рады, что наше сотрудничество с группой «Солар Системс» развивается».
Ранее банком был профинансирован еще один проект Группы «Солар Системс» — строительство Самарской солнечной электростанции. Проект предусматривает три очереди общей установленной мощностью 75 МВт, две из них – уже введены в эксплуатацию. 
Михаил Молчанов, генеральный директор компании ООО «Солар Системс»:«Продолжение сотрудничества со Сбербанком подтверждает взаимную заинтересованность в реализации наших проектов. Высокий уровень профессионализма и гибкий подход Сбербанка к структурированию сделок помогают ГК “Солар Системс” достигать поставленные компанией цели по развитию в России возобновляемой энергетики».
«Cолар Системс» предстоит построить и начать обслуживать 17 солнечных парков в пяти регионах России: Астраханской, Волгоградской, Самарской областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан. 

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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