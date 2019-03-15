Сбербанк и ГК «Солар Системс» заключили соглашение о финансировании строительства Старомарьевской солнечной электростанции
Экономика 15.03.2019 15:52 Реклама
263 0
15.03.2019 15:52
Сбербанк и Группа компаний «Солар Системс» подписали договоры об открытии кредитных линий с общим лимитом финансирования 10,7 млрд руб. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, средства будут направлены клиентом на строительство Старомарьевской солнечной электростанции общей установленной мощностью 100 МВт.
Владимир Ситнов, Старший вице-президент блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка: «Участие в проектах по созданию возобновляемых источников энергии – это перспективное направление развития корпоративного бизнеса банка. Сегодня у нас есть возможности для организации проектного финансирования, и мы используем их для реализации таких капиталоемких проектов, как строительство Старомарьевской солнечной электростанции».
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка: «Вопросы энергосбережения и энергоэффективности являются приоритетными для экономики страны. Мы понимаем важность поддержки проектов, направленных на развитие альтернативных источников энергии, и рады, что наше сотрудничество с группой «Солар Системс» развивается».
Ранее банком был профинансирован еще один проект Группы «Солар Системс» — строительство Самарской солнечной электростанции. Проект предусматривает три очереди общей установленной мощностью 75 МВт, две из них – уже введены в эксплуатацию.
Михаил Молчанов, генеральный директор компании ООО «Солар Системс»:«Продолжение сотрудничества со Сбербанком подтверждает взаимную заинтересованность в реализации наших проектов. Высокий уровень профессионализма и гибкий подход Сбербанка к структурированию сделок помогают ГК “Солар Системс” достигать поставленные компанией цели по развитию в России возобновляемой энергетики».
«Cолар Системс» предстоит построить и начать обслуживать 17 солнечных парков в пяти регионах России: Астраханской, Волгоградской, Самарской областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Реклама
Популярное по теме
05.03.2019 18:41
11170 9
27.02.2019 20:42
19027 8
13.02.2019 16:56
11659 2
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин15.03.2019 12:49
Клиенты «Возрождения» теперь могут досрочно погашать кредиты, не выходя из дома15.03.2019 09:22
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает новым абонентам о способах передачи показаний14.03.2019 16:45
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу14.03.2019 16:10
Банк «Открытие» удвоил выдачи кредитов населению и бизнесу Волгоградской области14.03.2019 15:54
Положись на Volkswagen: программы на первый и семейный автомобиль14.03.2019 11:22
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»13.03.2019 14:03
Инвестиции в развитие: подземный парк рудника Гремячинского ГОКа пополнился новой техникой13.03.2019 13:21
ВТБ открыл эскроу-счета на 1 млрд рублей13.03.2019 13:11
Охранной службе волгоградского «КАУСТИКа» – 55 лет!13.03.2019 11:29
Банк «Возрождение» увеличил за год кредитный портфель частных лиц более чем на 35%13.03.2019 09:16
Сбербанк Онлайн вошел в топ-5 самых востребованных мобильных приложений России12.03.2019 15:19
Сады Придонья и МГУ спасли 190 деревьев12.03.2019 12:37
Продукт для поста: Nemoloko предложат и для пользователей интернета11.03.2019 14:40
Студенты ЮФО заняли второе место на Чемпионате по кейсам АО «МХК «ЕвроХим»11.03.2019 13:05
Реклама