



Волгоградец искал работу в Москве, а стал жертвой мошенничества. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Тракторозаводского суда, на интернет-сайте “Авито”, мужчина увидел объявление о наборе кровельщиков. Волгоградец связался с “работодателем” и сообщил, что хочет устроиться на работу. В ответ его попросили переслать копии документов. Обещанного места он не получил, а через несколько месяцев мужчине стали звонить из фирмы микрозаймов и требовать оплатить долг и проценты по займу в сумме 6 894 рублей. Затем для погашения задолженности с его лицевого счета списали 817 рублей 34 копеек. Зная, что никакой займ он не брал, мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако в возбуждении уголовного дела ему отказали. После чего обманутый волгоградец обратился в суд с иском о признании договора займа в 3 000 рублей незаключенным. Также волгоградец потребовал вернуть списанные с его счета деньги.

На суде выяснилось, что от имени мужчины была заполнена анкета с его персональными данными, а также номером телефона и адресом электронной почты. После ряда процедур деньги были переведены на QIWI Кошелёк, а после сняты неизвестным.