Расследования

В Волгограде влюбленному похитителю алых роз грозит колония

Расследования 15.03.2019 13:06
370 2
15.03.2019 13:06


До четырех лет тюрьмы может грозить молодому волгоградцу, подозреваемому в краже букета цветов в канун Дня всех влюбленных. Как сообщила ИА “Высота 102” старший  помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,  по данным следствия, 22-летний волгоградец зашел в цветочный павильон и на глазах у продавца похитил 25 алых роз. После чего попытался сбежать, но был задержан  полицейскими всего в нескольких кварталах от павильона. Когда парня задержали, отпираться он не стал и признался в краже. И рассказал, что выпил после ссоры с девушкой и таким образом пытался с ней помириться. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)
18.02.2019 17:24
26528 15
"Он выйдет на свободу и продолжит убивать": волгоградский облсуд приговорил к 23 годам тюрьмы волжского расчленителя (ВИДЕО)
27.02.2019 18:11
17569 9
В Волгоградской области вновь развернулись судебные «бои» стратегического назначения за аэродром
25.02.2019 14:30
13851 15
Расследования
15.03.2019 13:22
Расследования 15.03.2019 13:22
5948 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.03.2019 09:47
Расследования 15.03.2019 09:47
3302 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.03.2019 09:41
Расследования 15.03.2019 09:41
1220 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.03.2019 19:08
Расследования 14.03.2019 19:08
3744 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.03.2019 16:10
Расследования 14.03.2019 16:10
3831 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.03.2019 14:55
Расследования 14.03.2019 14:55
3600 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.03.2019 14:01
Расследования 14.03.2019 14:01
4296 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.03.2019 12:33
Расследования 14.03.2019 12:33
483 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.03.2019 10:28
Расследования 14.03.2019 10:28
1737 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.03.2019 18:02
Расследования 13.03.2019 18:02
1528 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.03.2019 16:51
Расследования 13.03.2019 16:51
7345 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.03.2019 15:44
Расследования 13.03.2019 15:44
984 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.03.2019 09:59
Расследования 13.03.2019 09:59
5586 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.03.2019 16:52
Расследования 12.03.2019 16:52
2723 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.03.2019 15:43
Расследования 12.03.2019 15:43
1048 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:37
Владимир Путин встретился с губернатором Волгоградской области Смотреть фотографии
13:25
Волгоградские священники пришли в университет за специалистами по реставрации храмовСмотреть фотографии
13:22
Житель Волгограда стал “обладателем” микрозайма после поиска работы в МосквеСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде с начала года более 60 бездомных собак обрели хозяевСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде влюбленному похитителю алых роз грозит колонияСмотреть фотографии
12:48
«Не дозвониться, не достучаться»: мусорный регоператор недоступен для жителей Волгоградской области Смотреть фотографии
11:32
В Волгограде поставили на "прикол" 54 маршруткиСмотреть фотографии
11:30
Губернатора Волгоградской области вызвали в Кремль Смотреть фотографии
11:21
Ошибутся ли «предсказатели» на этот раз: об отставках губернаторов
10:37
Житель Волгограда ночью устроил пляски на крыше чужой иномарки
10:36
Цифровые компетенции сотрудников станут приоритетнымиСмотреть фотографии
10:24
В Волгоградской области водитель "Жигулей" сбил ребенка на тротуаре и скрылсяСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде задержали участников "театральной" кражи 54 тонн оливкового маслаСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде убийца-расчленитель и потерпевшие обжаловали приговор судаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:06
«Высота 102 ТВ»: Скандально известный депутат Волгоградской облдумы написал последнее слово Смотреть фотографииCмотреть видео
19:08
Волгоградские следователи выясняют причины ожогов у младенца в перинатальном центреСмотреть фотографии
18:24
«Ни себе, ни людям»: мусорный регоператор запрещает раздельный сбор отходов в Волгоградской области Смотреть фотографии
16:45
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает новым абонентам о способах передачи показанийСмотреть фотографии
16:44
Рабочих волгоградского завода «Красный Октябрь» переобулиСмотреть фотографии
16:10
Серийный автоподставщик вернется в Волгоград через четыре годаСмотреть фотографии
15:46
В Волжском автомобиль “скорой помощи” врезался в столб , есть пострадавшиеСмотреть фотографии
15:04
Ремонт дороги на Волжской ГЭС обернется неудобствами для водителейСмотреть фотографии
14:55
В Волгограде экс-главу штаба Навального оштрафовали за раскрашенную “Родину-Мать”Смотреть фотографии
14:26
Российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова ждут в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:14
«Минус семь тысяч»: население Волгоградской области продолжает сокращатьсяСмотреть фотографии
14:04
Подвал здания-памятника архитектуры в центре Волгограда освободят от караокеСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде экс-сотрудника УФСИН заставляют вернуть взятки
11:26
Гасан Набиев слагает полномочия депутата Волгоградской областной думы Смотреть фотографии
11:16
На дорогах города воинской славы в Волгоградской области застревают мусоровозыCмотреть видео
11:01
В Волгоградской области построят три новые вертолетные площадки для санавиацииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 