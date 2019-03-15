В Волгограде влюбленному похитителю алых роз грозит колония





До четырех лет тюрьмы может грозить молодому волгоградцу, подозреваемому в краже букета цветов в канун Дня всех влюбленных. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 22-летний волгоградец зашел в цветочный павильон и на глазах у продавца похитил 25 алых роз. После чего попытался сбежать, но был задержан полицейскими всего в нескольких кварталах от павильона. Когда парня задержали, отпираться он не стал и признался в краже. И рассказал, что выпил после ссоры с девушкой и таким образом пытался с ней помириться.