Телеком

Цифровые компетенции сотрудников станут приоритетными

Телеком 15.03.2019 10:36
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15.03.2019 10:36


В рамках Недели российского бизнеса состоялся Форум по цифровой трансформации. Организаторы мероприятия – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ПАО «Ростелеком». В форуме приняли участие представители 625 компаний, ведомств, бизнес-объединений, научных и экспертных организаций со всей России, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Модератор форума председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский представил итоги опроса участников форума относительно организации работы по цифровой трансформации внутри компаний и ведомств.
40% опрошенных считают, что стратегию цифрового развития в компании должен реализовывать специальный лидер – директор по цифровой трансформации (CDO – Chief Digital Officer). 25% считают, что этим может заниматься имеющийся ИТ-директор, 22% – генеральный директор. Среди ключевых навыков и компетенций CDO, участники форума отметили наличие опыта разработки и реализации стратегии цифровой трансформации, умение управлять организационными изменениями и формировать «цифровую культуру», знание трендов цифровизации в отрасли и смежных областях.
Подводя итоги форума, президент РСПП Александр Шохин отметил: «Чтобы цифровая трансформация состоялась, нам, как представителям бизнеса, важно развивать цифровые компетенции сотрудников. Принципиальное значение имеет оптимальное соотношение регуляторных ограничений и стимулов к цифровому развитию, к инвестициям во внедрение цифровых технологий. Требуются специальные меры, направленные на поддержку реализации дорожных карт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федеральных проектов цифровизации отраслей».
В обсуждении актуальных вопросов цифровой трансформации в различных отраслях экономики приняли участие топ-менеджеры и руководители «Газпром нефти», «КАМАЗа», «Почты России», «Аэрофлота», Группы компаний «ЕСН», «ЭР-Телеком Холдинга», Российско-Германской внешнеторговой палаты, российских представительств Siemens и SAP, Национального агентства развития квалификаций, Московской школы управления «Сколково» и другие.

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