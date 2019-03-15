Клиенты «Возрождения» теперь могут досрочно погашать кредиты, не выходя из дома

Экономика 15.03.2019 09:22 Реклама
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15.03.2019 09:22
Банк «Возрождение» расширил функциональность интернет-банка сервисом досрочного погашения кредитов. Теперь клиенты Банка могут полностью или частично погашать ипотечные и потребительские кредиты без посещения офиса, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка.
Для совершения досрочного погашения клиенту Банка необходимо зайти в раздел своего кредита в интернет-банке, далее – в «Досрочное погашение» и кликнуть функцию «Погасить досрочно». При частичном погашении сумма будет списана с текущего счета клиента в день оплаты кредита, установленного в его кредитном договоре в соответствии с выбранной опцией – с уменьшением срока кредита или суммы ежемесячного платежа. При заявке на полное погашение кредит будет закрыт в день, выбранный клиентом.
Сервис также повышает удобство взаимодействия клиента с Банком: после осуществления досрочного погашения происходит автоматический перерасчет, и клиент сразу получает актуальную информацию о кредите – оставшейся сумме кредита, графике платежей и т.д.
«Новый сервис разработан исключительно для удобства клиентов. Заемщику не нужно в течение года накапливать средства для досрочного погашения, а затем посещать отделение Банка, чтобы оформить платеж. Это значительно экономит его время, а также дает ему возможность максимально быстро снизить кредитную нагрузку», – сказала управляющий Волгоградским филиалом банка «Возрождение» Гаяне Могилина.
Банк «Возрождение» постоянно развивает свои дистанционные сервисы. Интернет-банк «Возрождения» был полностью обновлен в августе 2018 года, и с тех пор количество его пользователей увеличилось вдвое.
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