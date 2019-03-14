



Росстат опубликовал данные о численности постоянного населения в регионах России на 1 января 2019 года и в среднем за 2018 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, на 1 января 2019 года численность населения в Волгоградской области по предварительным данным составила 2 миллиона 507 тысяч 488 человек, а в среднем за 2018 год было 2 миллиона 514 тысяч 382 человека. При этом в городах на начало этого года проживал 1 миллион 933 тысячи 726 человек, а в селах – 573 тысячи 762 человека. Как следует из опубликованных данных, в 2018 сократилось и городское население, и сельское. Так, численность горожан составляла в прошлом году 1 миллион 936 тысяч 984 человек, сельского – 577 тысяч 398 человек.

Среди регионов ЮФО самый густонаселенный – Краснодарский край. На начало года здесь проживали 5 миллионов 648 тысяч 254 человека, на втором месте по этому показателю – Ростовская область (4 миллиона 202 тысячи 337 человек). При этом в нескольких регионах ЮФО численность населения на 1 января 2019 года выросла по сравнению с прошлым – это Краснодарский край, Адыгея и Севастополь.



