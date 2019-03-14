В Волгограде безработный из Средней Азии продал чужую иномарку

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Расследования 14.03.2019 12:33
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14.03.2019 12:33
Безработного жителя одной из среднеазиатских республик задержали по подозрению в мошенничестве волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 1022 в управлении МВД России по Волгограду, 29-летний житель Дзержинского района заявил в полицию о том, что его обманули при продаже авто. Весной прошлого года он передал свой автомобиль “Hyundai Elantra” малознакомому человеку, который обещал помочь с его продажей. Предприимчивый иностранец продал авто за 700 тысяч, но вырученные за “Hyundai” деньги хозяину не вернул. Когда волгоградцу надоело ждать, он пошел в полицию.
Стражи порядка задержали злоумышленника. Тот признался в преступлении и рассказал, что деньги успел потратить. Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.
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