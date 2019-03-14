В Волгограде авто с уснувшей за рулем студенткой врезалось в остановку, пострадал человек

Происшествия 14.03.2019 09:03
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14.03.2019 09:03
Девушка пострадала сегодня утром в ДТП в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла около 7:50 на площади Ленина. По предварительным данным, 23-летняя студентка 5 курса одного из волгоградских вузов уснула за рулем своего “Kia RIO”. Машина выехала на тротуар и врезалась в остановку. В результате аварии пострадала 20-летняя девушка, стоявшая на остановке.
На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются, однако уже известно, что девушка-водитель была трезва.
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