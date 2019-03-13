«Высота 102 ТВ»: главный единоросс Волгоградской области больше не хочет краснеть за выходки однопартийцев















В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в Волгоградской области готовятся к массовой иммунизации населения против «недетской» болезни. Партия власти демонстративно сказала «прощай» депутату Набиеву. Освободите пойму: до конца года в природной жемчужине региона ликвидируют два десятка свалок.

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