В Волжском задержали пьяного бомжа с боевой гранатой





Мужчину без определенного места жительства задержали по подозрению в хранении боевой гранаты в Волжском. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД по Волгоградской области, во вторник около 14:00 в полицию обратились местные жители и сообщили, что в подъезде одного из домов по улице Кирова находится неизвестный пьяный мужчина, который держит в руках предмет похожий на гранату. На место прибыли наряд патрульно-постовой службы и сотрудники городского Управления ФСБ. Они задержали 35-летнего мужчину и изъяли у него гранату РГН. На вопрос о происхождении боеприпаса, задержанный ответил, что нашел его на улице. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовно дела по части 1 статьи 222 УК РФ – “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов”.