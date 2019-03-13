В Волжском задержали пьяного бомжа с боевой гранатой

Происшествия 13.03.2019 10:52
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13.03.2019 10:52
Мужчину без определенного места жительства задержали по подозрению в хранении боевой гранаты в Волжском. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД по Волгоградской области, во вторник около 14:00 в полицию обратились местные жители и сообщили, что в подъезде одного из домов по улице Кирова находится неизвестный пьяный мужчина, который держит в руках предмет похожий на гранату. На место прибыли наряд патрульно-постовой службы и сотрудники городского Управления ФСБ. Они задержали 35-летнего мужчину и изъяли у него гранату РГН. На вопрос о происхождении боеприпаса, задержанный ответил, что нашел его на улице. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовно дела по части 1 статьи 222 УК РФ – “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов”.
Полицейские напоминают, что граждане добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатку, не только освобождаются от уголовной ответственности, но и могут получить вознаграждение.
Так за сдачу пулемета можно получить 8 тысяч рублей, автомата - 6 тысяч, пистолета - 5 тысяч, а за ручную гранату - тысячу рублей. Подробнее о порядке добровольной выдаче оружия можно узнать на сайту ГУ МВД России по Волгоградской области.
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