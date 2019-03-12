Дождь, снег, туман: в Волгоградскую область возвращается зима

Общество 12.03.2019 18:18
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12.03.2019 18:18
Ухудшение погоды может затруднить ситуацию на дорогах региона. Как сообщили ИА “Высота 102” в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, в ночь с 12 на 13 марта в регионе ожидается дождь, а к утру, при понижении температуры, он может перейти в снег. В отдельных районах возможен туман, который снизит видимость до 500 метров. Дорожники для борьбы с капризами стихии готовы вывести на трассы региона более полутора сотен единиц техники. Сейчас дежурство на трассах ведется круглосуточно.
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