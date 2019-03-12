Общество

Пенсионер умер на остановке маршрутки на севере Волгограда

Общество 12.03.2019 17:57
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12.03.2019 17:57


Пожилой мужчина умер сегодня днем на остановке общественного транспорта в Тракторозаводском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщил заместитель руководителя СО СУ СК России по Тракторозаводскому району города Волгограда Михаил Ганабин.  78-летний пенсионер скончался  рядом с домом №25 по улице Менжинского на конечной остановке маршрутки №149. По предварительным данным, волгоградец вместе с супругой пошли в магазин, в какой-то момент пенсионеру стало плохо и он упал. Прохожие помогли ему добраться до остановки и вызвали “скорую помощь”. Но пожилой человек скончался до прибытия врачей. Сообщается, что мужчина страдал сахарным диабетом.

По словам очевидцев, мимо лежащего старика проходили люди, но лишь немногие подходили, чтобы предложить помощь.


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