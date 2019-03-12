В Волгограде в аварийном доме затопило квартиры на пяти этажах

Общество 12.03.2019 17:37
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12.03.2019 17:37
В многострадальном доме по ул. Быстрова, 62 в Кировском районе – очередная аварийная ситуация. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, затопило квартиры с первого по пятый этаж в четвертом подъезде жилого здания. «По стенам текли ручьи, вода собиралась в натяжных потолках, испорчена мебель, вещи», - подводят грустные итоги волгоградцы. Жильцы предполагают, что виной всему стала дырявая крыша. «Домом уже давно никто не занимается, мы никому не нужны, так что неудивительно, что это произошло», - говорят люди.
Дом №62 по ул. Быстрова в Волгограде давно уже стал притчей во языцах. С виду приличная пятиэтажка разрушается еще с 2009 года. Тогда жильцы впервые увидели подозрительные трещины, которые пошли по стенам. Особенно серьезная ситуация сложилась во втором подъезде. На некоторых этажах от стен стали в буквальном смысле отходить лестничные пролеты.
В доме ставили стяжки, разрабатывали различные проекты спасения здания, однако ничего не помогало – разрушительные процессы не остановились. В прошлом году, наконец, дом признали аварийным. Однако срок расселения жильцов власти не называют. Люди предполагают, что ждать им этого момента придется еще не один год. Некоторые семьи в целях безопасности выехали из своих квартир и вынуждены снимать жилье.
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