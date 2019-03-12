На улице Ангарской в Волгограде снесут крытый рынок





Администрацией Дзержинского района Волгограда принято решение о сносе крытого рынка, расположенного на улице Ангарская. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на районную администрацию, строение признано самовольно установленным нестационарным объектом. Его собственникам предложено снести рынок в добровольном порядке, иначе его демонтируют принудительно.

Также положительное решение о сносе принято в отношении "Шиномонтажа" на шоссе Авиаторов, 8б и гаража на улице Новодвинской у дома №36.

Отметим, что "зачистка" города от самовольно установленных объектов проводится регулярно. Рынки под снос уже попадали. Так, летом 2018 года в Кировском районе был демонтирован крытый рынок "Крестьянское подворье", который также признали самостроем.

Фото: сриншот страницы Яндекс.Карты



