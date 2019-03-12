







Вот так выглядят сегодня территории около хуторов на острове Сарпинский.





Третья попытка городских властей найти уборщика для острова Сарпинский провалилась. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, очередной аукцион на ликвидацию несанкционированных свалок на острове объявлен несостоявшимся. На аукцион была подана одна заявка - от муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района, однако она была признана не соответствующей условиям закупки. Между тем, планировалось ликвидировать места несанкционированного скопления отходов в окрестностях нескольких хуторов – Павловский, Бобыли, Рыбовод, Крестовский-2, Песчаный-2 и около СНТ «Аврора». Всего с захламленного острова должны были вывезти более 1100 кубометров мусора.

Напомним, МБУ «ЖКХ Кировского района» в прошлом году уже искало подрядчиков для генеральной уборки острова. Один аукцион на сумму около полумиллиона рублей объявлялся в августе, желающих принять участие в нем не нашлось. Еще одна попытка была предпринята осенью, но результат был тот же. Тогда на острове скопилось более 800 кубометров отходов. Но ситуация за зиму лишь усугубилась. И теперь на острове впору объявлять чрезвычайную ситуацию и решать проблему силами военных.

Остров Сарпинский в Волгограде давно уже терпит мусорное бедствие. Самый большой остров в Европе переполнен отходами, а с началом дачного сезона его станет еще больше. Сознательные граждане даже вывозят мусор в пакетах на «большую землю», кто-то вынужден его сжигать, а кто-то – закапывать.



