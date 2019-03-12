Общество

Генеральная уборка на острове Сарпинский в Волгограде снова отменяется

Общество 12.03.2019 12:19
7152 20
12.03.2019 12:19



Вот так выглядят сегодня территории около хуторов на острове Сарпинский.

Третья попытка городских властей найти уборщика для острова Сарпинский провалилась. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, очередной аукцион на ликвидацию несанкционированных свалок на острове объявлен несостоявшимся. На аукцион была подана одна заявка - от муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района, однако она была признана не соответствующей условиям закупки. Между тем, планировалось ликвидировать места несанкционированного скопления отходов в окрестностях  нескольких хуторов – Павловский, Бобыли, Рыбовод, Крестовский-2, Песчаный-2 и около СНТ «Аврора». Всего с захламленного острова должны были вывезти более 1100 кубометров мусора. 
Напомним, МБУ «ЖКХ Кировского района» в прошлом году уже искало подрядчиков для генеральной уборки острова. Один аукцион на сумму около полумиллиона рублей объявлялся в августе, желающих принять участие в нем не нашлось. Еще одна попытка была предпринята осенью, но результат был тот же. Тогда на острове скопилось более 800 кубометров отходов. Но ситуация за зиму лишь усугубилась. И теперь на острове впору объявлять чрезвычайную ситуацию и решать проблему силами военных. 
Остров Сарпинский в Волгограде давно уже терпит мусорное бедствие. Самый большой остров в Европе переполнен отходами, а с началом дачного сезона его станет еще больше. Сознательные граждане даже вывозят мусор в пакетах на «большую землю», кто-то вынужден его сжигать, а кто-то – закапывать. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиков
13.02.2019 15:41
29779 4
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
31466 9
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах
11.03.2019 14:43
26776 61
Общество
12.03.2019 16:29
Общество 12.03.2019 16:29
171 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 15:18
Общество 12.03.2019 15:18
4545 9 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 13:56
Общество 12.03.2019 13:56
3883 8 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 12:20
Общество 12.03.2019 12:20
705 11 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 11:53
Общество 12.03.2019 11:53
510 7 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 11:02
Общество 12.03.2019 11:02
11964 17 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 10:30
Общество 12.03.2019 10:30
7720 20 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 09:58
Общество 12.03.2019 09:58
2819 5 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 08:36
Общество 12.03.2019 08:36
3586 10 Обсудить

0
Далее
Общество
11.03.2019 16:24
Общество 11.03.2019 16:24
15871 23 Обсудить

0
Далее
Общество
11.03.2019 15:33
Общество 11.03.2019 15:33
3550 0 Обсудить

0
Далее
Общество
11.03.2019 14:43
Общество 11.03.2019 14:43
26776 61 Обсудить

0
Далее
Общество
11.03.2019 12:24
Общество 11.03.2019 12:24
2924 2 Обсудить

0
Далее
Общество
11.03.2019 11:42
Общество 11.03.2019 11:42
1346 11 Обсудить

0
Далее
Общество
11.03.2019 11:11
Общество 11.03.2019 11:11
403 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:30
На севере Волгоградской области посевам озимых угрожают сугробыСмотреть фотографии
16:29
На улице Ангарской в Волгограде снесут крытый рынокСмотреть фотографии
15:52
Волгоградстат подсчитал, как выросли цены в регионеСмотреть фотографии
15:43
Дело о гибели трех человек на барже рассмотрит Волжский горсудСмотреть фотографии
15:19
Сбербанк Онлайн вошел в топ-5 самых востребованных мобильных приложений РоссииСмотреть фотографии
15:18
«Красное и черное»: госпредприятие Волгоградской области заказало иномарку с тюнингомСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде пьяный мужчина угрожал застрелить жену из арбалета
14:39
В Волгоградской области подросток угнал автомобиль, чтобы доехать до домаСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской области взрывают лед на реках перед половодьемСмотреть фотографии
12:37
Сады Придонья и МГУ спасли 190 деревьевСмотреть фотографии
12:19
Генеральная уборка на острове Сарпинский в Волгограде снова отменяетсяСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде прокуратура оставила любителей краснокнижной экзотики "с носом"Смотреть фотографии
11:39
В Волгограде беглый заключенный получил новый срок за грабеж офисов микрозаймовСмотреть фотографии
11:02
Мусорный регоператор сделал жителей Волгоградской области должниками поневоле Смотреть фотографии
10:30
Волгоград превратился в лесоповалСмотреть фотографии
09:58
В общежитии на севере Волгограда обрушилась часть фасада после капремонтаСмотреть фотографии
09:09
В Волгоградской области задержали трио "барсеточников" (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:36
В Волгоградской области закрыли сайт с инструкцией по изготовлению огнеметовСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области перестрелка не обошлась без жертв Смотреть фотографииCмотреть видео
17:19
В Жирновске Волгоградской области образовалась новая свалка под носом у регоператораСмотреть фотографии
16:33
ФАС: россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два разаСмотреть фотографии
16:24
В мэрии Волгограда нашли 12 кандидатов для замены начальниковСмотреть фотографии
16:17
У грузоперевозчика из Волгограда арестовали автомобили и счета на сумму укрытых налогов
15:35
«Ростелеком» подготовил подарки и сюрпризы для игроков «Земли Драконов»Смотреть фотографии
15:33
Жителю Пакистана не дали вывезти из Волгограда малолетнюю дочьСмотреть фотографии
14:58
Волгоградец изуродовал чужую иномарку из-за "неправильной" парковки
14:43
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах Смотреть фотографии
14:40
Продукт для поста: Nemoloko предложат и для пользователей интернетаСмотреть фотографии
13:49
В Волжском пьяный водитель попал в ДТП, скрываясь от погони Cмотреть видео
13:05
Студенты ЮФО заняли второе место на Чемпионате по кейсам АО «МХК «ЕвроХим»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 