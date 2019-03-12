Общество 12.03.2019 12:19
7152 20
12.03.2019 12:19
Вот так выглядят сегодня территории около хуторов на острове Сарпинский.
Третья попытка городских властей найти уборщика для острова Сарпинский провалилась. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, очередной аукцион на ликвидацию несанкционированных свалок на острове объявлен несостоявшимся. На аукцион была подана одна заявка - от муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района, однако она была признана не соответствующей условиям закупки. Между тем, планировалось ликвидировать места несанкционированного скопления отходов в окрестностях нескольких хуторов – Павловский, Бобыли, Рыбовод, Крестовский-2, Песчаный-2 и около СНТ «Аврора». Всего с захламленного острова должны были вывезти более 1100 кубометров мусора.
Напомним, МБУ «ЖКХ Кировского района» в прошлом году уже искало подрядчиков для генеральной уборки острова. Один аукцион на сумму около полумиллиона рублей объявлялся в августе, желающих принять участие в нем не нашлось. Еще одна попытка была предпринята осенью, но результат был тот же. Тогда на острове скопилось более 800 кубометров отходов. Но ситуация за зиму лишь усугубилась. И теперь на острове впору объявлять чрезвычайную ситуацию и решать проблему силами военных.
Остров Сарпинский в Волгограде давно уже терпит мусорное бедствие. Самый большой остров в Европе переполнен отходами, а с началом дачного сезона его станет еще больше. Сознательные граждане даже вывозят мусор в пакетах на «большую землю», кто-то вынужден его сжигать, а кто-то – закапывать.
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 15:41
29779 4
16.02.2019 09:39
31466 9
11.03.2019 14:43
26776 61
На улице Ангарской в Волгограде снесут крытый рынок12.03.2019 16:29
«Красное и черное»: госпредприятие Волгоградской области заказало иномарку с тюнингом12.03.2019 15:18
В Волгоградской области взрывают лед на реках перед половодьем12.03.2019 13:56
На стройке в Волгограде нашли 40-килограммовую авиабомбу12.03.2019 12:20
В Волгограде прокуратура оставила любителей краснокнижной экзотики "с носом"12.03.2019 11:53
Мусорный регоператор сделал жителей Волгоградской области должниками поневоле12.03.2019 11:02
Волгоград превратился в лесоповал12.03.2019 10:30
В общежитии на севере Волгограда обрушилась часть фасада после капремонта12.03.2019 09:58
В Волгоградской области закрыли сайт с инструкцией по изготовлению огнеметов12.03.2019 08:36
В мэрии Волгограда нашли 12 кандидатов для замены начальников11.03.2019 16:24
Жителю Пакистана не дали вывезти из Волгограда малолетнюю дочь11.03.2019 15:33
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах11.03.2019 14:43
“Ветер, ветер, ты могуч”: Волгоград переживает стихию11.03.2019 12:24
Мертвые насекомые и фекалии: УК в Волгограде наказали за антисанитарию11.03.2019 11:42
Жителю Волгоградской области "светит" поездка в колонию за пьянку за рулем11.03.2019 11:11
Реклама