Общество 12.03.2019 11:02
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12.03.2019 11:02
В почтовых отделениях связи в Волжском невозможно оплатить услугу по вывозу мусора. На эту проблему пожаловались читатели в редакцию ИА «Высота 102». Как рассказали волжане, штрих-код поставщика услуги – ООО «Управление отходами-Волгоград» - читается от случая к случаю. Причем такое же было и в феврале, когда пришли квитанции за вывоз мусора за январь. Операторы почтовых отделений предлагают волжанам прийти в следующий раз – может, повезет, и им удастся оплатить услугу. Однако работающие горожане не могут позволить себе такой «роскоши» - дежурить на почте и ждать, когда штрих-код «заработает». Или остается еще один вариант – платить за вывоз мусора в Сбербанке. «Тогда регоператор должен сообщить о своих проблемах и не создавать их нам, добросовестным плательщикам. Ведь в квитанции черным по белому напечатано, что оплату можно производить как в Сбербанке, так и на почте. А получается, что мы хотим заплатить, но не можем, и теперь нас сделали должниками поневоле», - возмущаются жители.
Проблемы с оплатой возникли и у волгоградцев, которым рассылает квитанции расчетный центр ИВЦ ЖКХ и ТЭК. С 8 марта сайт центра не работал, возобновил работу ресурс только 11 марта. «Сайт – подвижный «живой» организм, который требует пристального внимания и обслуживания. И цель предстоящих технических работ – повышение стандартов качества сервисов для населения», - такое объяснение получили его пользователи. Между тем, напомним, оплата коммунальных услуг должна производиться до 10 числа следующего за расчетным месяца, и волгоградцы из-за неработающего сайта не смогли выяснить проблемные вопросы. Например, некоторым пришли квитанции не за февраль, а за январь. При этом, напомним, АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» теперь печатает квитанции и жителям Саратова, у которых теперь тоже появились проблемы, связанные с некорректными данными в платежках. География бизнеса коммерческой организации расширилась, а вот качество услуг, увы, оставляет желать лучшего.
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