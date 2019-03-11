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У грузоперевозчика из Волгограда арестовали автомобили и счета на сумму укрытых налогов

Расследования 11.03.2019 16:17
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11.03.2019 16:17

Сегодня направлено в суд уголовное дело  директора фирмы грузоперевозок, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов почти на 12 миллионов рублей. Как рассказала ИА “Высота 102” старший  помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в 2015-2017 бизнесмен включал в декларации сведения о том, что якобы привлекал для оказания автотранспортных услуг 20 юрлиц. При этом по факту фирмы не занимались предпринимательской деятельностью. Таким образом и был совершен уход от налога. Свою вину бизнесмен не признает.
Оперативным сопровождением дела занимались сотрудники УЭБиПК регионального главка МВД,  России по Волгоградской области. Расследование проводилось силами СУ СК России по Волгоградской области.
Отметим, что в рамках расследования было арестовано имущество обвиняемого на сумму около 12 миллионов рублей. В том числе автомобили и деньги на расчетных счетах.

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