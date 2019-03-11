ФАС: россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два раза





Коммерсантъ, 11 марта 2019 года.

Россияне по большинству услуг ЖКХ переплачивают более 100% их себестоимости, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в программе «Поздняков» на телеканале НТВ. Антимонопольная служба хочет урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам,— это все чушь собачья»,— сказал господин Артемьев (цитата ТАСС). По его словам, у трех четвертей регионов завышены тарифы ЖКХ, у остальных — занижены. В двух соседних областях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза.

Глава ФАС считает, что «тарифное хулиганство» происходит на уровне местных властей и органов местного самоуправления, куда антимонопольной службе «трудно дотянуться». Игорь Артемьев сообщил, что ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования. Сейчас он проходит согласование в правительстве.

Ранее ФАС внесла в правительство законопроект, ограничивающий права регионов по повышению тарифов на передачу электроэнергии. Проект закона уже получил одобрение Минэкономики и Минэнерго.