ФАС: россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два раза

Газетный киоск 11.03.2019 16:33
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11.03.2019 16:33
Коммерсантъ, 11 марта 2019 года.
Россияне по большинству услуг ЖКХ переплачивают более 100% их себестоимости, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в программе «Поздняков» на телеканале НТВ. Антимонопольная служба хочет урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.
«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам,— это все чушь собачья»,— сказал господин Артемьев (цитата ТАСС). По его словам, у трех четвертей регионов завышены тарифы ЖКХ, у остальных — занижены. В двух соседних областях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза.
Глава ФАС считает, что «тарифное хулиганство» происходит на уровне местных властей и органов местного самоуправления, куда антимонопольной службе «трудно дотянуться». Игорь Артемьев сообщил, что ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования. Сейчас он проходит согласование в правительстве.
Ранее ФАС внесла в правительство законопроект, ограничивающий права регионов по повышению тарифов на передачу электроэнергии. Проект закона уже получил одобрение Минэкономики и Минэнерго.
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