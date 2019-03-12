Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области перестрелка не обошлась без жертв

Аналитика 11.03.2019 20:09
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11.03.2019 20:09





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в Волгоградской области готовятся к приходу большой воды, участникам перестрелки почти удалось скрыться от полиции, чудесное спасение малыша сотрудниками ДПС и зажигательные проводы зимы в центре Волгограда.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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