













В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в Волгоградской области готовятся к приходу большой воды, участникам перестрелки почти удалось скрыться от полиции, чудесное спасение малыша сотрудниками ДПС и зажигательные проводы зимы в центре Волгограда.

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