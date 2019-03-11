“Ветер, ветер, ты могуч”: Волгоград переживает стихию





"Высота 102" будет следить за развитием ситуации.



Фото: Виталий Конник

Непогода, накрывшая с утра Волгоград, уже доставила немало хлопот горожанам. Читатели сообщают ИА “Высота 102” о том, что натворила стихия. Так, в Дзержинском районе неподалеку от трамвайных путей ветер повалил деревья на припаркованные рядом машины. Это произошло рядом с военным госпиталем. А в Краснооктябрьским районе ураган снес с места торговый прилавок и обрушил его на проезжую часть. На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-то от разгулявшейся стихии. В пресс-службе “МЭТ” информагентству рассказали, что поваленные в Дзержинском районе деревья не создали помехи движению, и, на данный момент, ветер никак не сказался на работе городского электротранспорта. В горадминистрации заявили, что, в связи с погодными условиями, все службы приведены в повышенную готовность.