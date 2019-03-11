“Ветер, ветер, ты могуч”: Волгоград переживает стихию

Общество 11.03.2019 12:24
1545 2
11.03.2019 12:24
Непогода, накрывшая с утра Волгоград, уже доставила немало хлопот горожанам. Читатели сообщают ИА “Высота 102” о том, что натворила стихия. Так, в Дзержинском районе неподалеку от трамвайных путей ветер повалил деревья на припаркованные рядом машины. Это произошло рядом с военным госпиталем. А в Краснооктябрьским районе ураган снес с места торговый прилавок и обрушил его на проезжую часть. На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-то от разгулявшейся стихии. В пресс-службе “МЭТ” информагентству рассказали, что поваленные в Дзержинском районе деревья не создали помехи движению, и, на данный момент, ветер никак не сказался на работе городского электротранспорта. В горадминистрации заявили, что, в связи с погодными условиями, все службы приведены в повышенную готовность.
"Высота 102" будет следить за развитием ситуации.
Фото: Виталий Конник
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 15:41
29539 4
16.02.2019 09:39
31360 9
10.03.2019 18:36
16897 0
В мэрии Волгограда нашли 12 кандидатов для замены начальников11.03.2019 16:24
Жителю Пакистана не дали вывезти из Волгограда малолетнюю дочь11.03.2019 15:33
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах11.03.2019 14:43
В Волгограде экипаж теплохода спас подростка на дрейфующей льдине11.03.2019 12:43
Мертвые насекомые и фекалии: УК в Волгограде наказали за антисанитарию11.03.2019 11:42
В Волгоградской области введен режим повышенной готовности к паводку11.03.2019 11:22
Жителю Волгоградской области "светит" поездка в колонию за пьянку за рулем11.03.2019 11:11
Мусорный регоператор требует от волгоградцев оплатить несуществующую услугу11.03.2019 11:01
В Волгоградской области глава Краснослободска тайно от жителей отчитался о проделанной работе11.03.2019 10:42
В Волгоградской области прокуратура и губернатор не хотят «усложнять жизнь» митингующим11.03.2019 10:18
В Волгограде "безымянная" колбаса обойдется предпринимателю в 4 тысячи рублей за килограмм11.03.2019 10:12
В Волгограде оскандалившуюся турфирму обязали вернуть 793 тысячи рублей за сорванный отдых в Турции11.03.2019 09:40
В Волгоградской области сельское поселение попало в долговую яму11.03.2019 05:17
Волгоград, блины и зрелища: городской праздник удался10.03.2019 18:36
Прочь, зимняя тоска: в Волгограде за три минуты сгорела 13-метровая Масленица10.03.2019 16:53
Реклама