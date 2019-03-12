В Волгоградской области закрыли сайт с инструкцией по изготовлению огнеметов





Центральный районный суд Волгограда признал информацию об изготовлении огнеметов и различных взрывчатых веществ, распространяемых на одном из сайтов, запрещенной. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, иск с требованием о блокировке ресурса подал прокурор Среднеахтубинского района. Установлено, что на веб-странице содержалась подробное описание того, как изготовить напалм, огнемет, динамит и другие взрывные устройства.

Вход на данный ресурс был свободным, не требовал регистрации, поэтому ознакомиться с информацией и скопировать ее мог любой желающий. Данные сведения были признаны судом запрещенными к распространению на территории РФ.

Аналогичное дело было рассмотрено по иску Михайловского межрайонного прокурора, который также потребовал запретить к распространению информацию об изготовлении самодельных взрывных устройств, распространяемой на одном из сайтов в Интернете. Данный иск также был удовлетворен.



