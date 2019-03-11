Экономика

Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки

Экономика 11.03.2019 11:11 Реклама
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11.03.2019 11:11


Сбербанк с 1 марта снизил ставки по кредитным картам массовой линейки. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, ставки снижены по всем новым кредитным картам без предварительно одобренного предложения: 
- на 2 процентных пункта (п. п.), до 25,9% годовых — по картам уровня Classic и Gold;
- на 2 п. п. до 23,9% — для премиальных кредитных карт. 
Остальные параметры продуктов остаются без изменения — всем клиентам предоставляется бесплатная услуга полнофункционального мобильного банка с СМС-информированием обо всех операциях по карте, а по картам уровня Classic и Gold есть возможность оформления с бесплатным первым годом обслуживания.
Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:
«Благодаря интересному продуктовому предложению и продуманной кредитной политике число клиентов и портфель кредитных карт Сбербанка постоянно растет при поддержании стабильно низкого уровня кредитного риска. Мы признательны нашим клиентам за доверие и лояльность и ожидаем, что благодаря новым условиям еще больше людей захотят воспользоваться нашими продуктами».
За 2018 год портфель кредитов по картам Сбербанка вырос на 15%, а число клиентов превысило 18 млн человек.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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