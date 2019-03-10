Прочь, зимняя тоска: в Волгограде за три минуты сгорела 13-метровая Масленица

Общество 10.03.2019 16:53
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10.03.2019 16:53
Кульминацией праздника проводов зимы в Волгограде сегодня стало сожжение 13-метрового чучела Масленицы. Как сообщает ИА «Высота 102», провести старинный обряд организаторам ничто не помешало. За тем, как ярко, весело, но недолго пылает чучело, в парке у музея «Россия - моя история» наблюдали тысячи горожан.
Сегодняшнему празднику предшествовала большая подготовка - изготовлением огромной масленичной куклы не одну неделю с большим энтузиазмом занимались сотрудники МБУ «Северное». К процессу установки Масленицы привлекалась тяжелая техника. Для изготовления каркаса потребовалось около 4 кубометров деревянного бруса. На наряд чучела ушло более 700 квадратных метров ткани. По утверждению городской администрации, такой высокой Масленицы в Волгограде еще не устанавливали - высота в 13 метров стала своеобразным рекордом.
По старинному русскому обычаю, сожжение чучела в конце масленичной недели символизирует обновление, приход весны и окончательное избавление от зимних печалей.
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