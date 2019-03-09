Общество 09.03.2019 12:29
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09.03.2019 12:29
Впервые на базе соединения, дислоцированного в Волгоградской области, пройдет чемпионат 8-ой гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа по военному троеборью среди офицеров. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ЮВО.
В соревновании примут участие более 50 спортсменов, представляющих 9 команд из воинских частей 8 ОА из Ростовской и Волгоградской областей. Военнослужащие будут соревноваться в стрельбе из автомата АК-74, по скоростной стрельбе на дальность 200 м, метании гранаты РГД-5 на дальность и точность, совершение марш-броска на 3 км в полной выкладке.
Соревнования будут проводиться в командном и личном первенстве.
Для выполнения каждого упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.
Победители чемпионата 8 ОА представят армию на чемпионате ЮВО по офицерскому троеборью, который пройдет в Севастополе в конце мая этого года.
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