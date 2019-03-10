Аналитика

В Волгоградской области заработки в сфере науки бьют рекорды

Аналитика 10.03.2019 09:58
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10.03.2019 09:58


Самой высокооплачиваемой категорией бюджетной сферы в Волгоградской области стали научные работники. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата за январь-декабрь 2018 года. Так, представители науки зарабатывали в среднем в месяц в регионе 56 тысяч 204 рубля. На втором месте по объему заработка расположились врачи. Средняя зарплата этой категории бюджетников – 53 тысячи 796 рублей. Третье «призовое» место заняли работники культуры – 27 тысяч 628 рублей. Средняя зарплата других представителей бюджетной сферы примерно одинакова. Так, соцработники в среднем в месяц зарабатывали в прошлом году 26 тысяч 307 рублей, учителя – 26 тысяч 767 рублей, средний медперсонал – 27 тысяч 265 рублей, младший медперсонал – 26 тысяч 425 рублей, воспитатели - 24 тысячи 544 рубля, педагоги учреждений дополнительного образования – 27 тысяч 35 рублей.
К слову, уровень средней зарплаты работников бюджетной сферы в Волгоградской области – ниже среднего по ЮФО. Среди регионов Южного федерального округа, тем не менее, почти по всем этим показателям Волгоградская область находится в середнячках. 

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