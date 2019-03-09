Общество

В Волгоградской области Роспотребнадзор открестился от мошенников

Общество 09.03.2019 10:47
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09.03.2019 10:47


Очередная волна мошенничества с участием якобы сотрудников Роспотребнадзора набирает обороты в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном управлении ведомства, в последнее время участились звонки неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, с предложением приобрести пакет документов для уголка потребителей на платной основе (стоимостью, как правило, 2000 рублей) и предстоящих проверках с применением штрафных санкций.
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области разъясняет, что не занимается распространением документов и не оказывает платные услуги.
Обо всех случаях обмана ведомство рекомендуют незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, а также информировать управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по телефону доверия 8(442) 23-21-49, горячей линии 8(442) 24-36-30 и через сайт управления www.34.rospotrebnadzor.ru

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