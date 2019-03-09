



К 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен Михаил Шустов за убийство своей возлюбленной, которое он совершил в октябре 2018 года в парке им. Гагарина, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Краснооктябрьский районный суд.

По материалам дела, 18 октября примерно в 21.00 Шустов зарезал ножом свою сожительницу – 47-летнего невролога местной детской больницы. Мужчина решился на убийство из-за ревности. Пара часто ссорилась на этой почве. Шустов официально нигде не работал, выпивал.

Тело женщины в парке нашли прохожие. Подозреваемого в убийстве задержали, он сознался в содеянном.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.