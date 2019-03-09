Расследования

Волгоградца приговорили к 9 годам колонии за убийство в парке врача-невролога

Расследования 09.03.2019 04:46
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09.03.2019 04:46


К 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен Михаил Шустов за убийство своей возлюбленной, которое он совершил в октябре 2018 года в парке им. Гагарина, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Краснооктябрьский районный суд.
По материалам дела, 18 октября примерно в 21.00 Шустов зарезал ножом свою сожительницу – 47-летнего невролога местной детской больницы. Мужчина решился на убийство из-за ревности. Пара часто ссорилась на этой почве. Шустов официально нигде не работал, выпивал. 
Тело женщины в парке нашли прохожие. Подозреваемого в убийстве задержали, он сознался в содеянном.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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