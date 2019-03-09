Расследования 09.03.2019 04:46
1963 0
09.03.2019 04:46
К 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен Михаил Шустов за убийство своей возлюбленной, которое он совершил в октябре 2018 года в парке им. Гагарина, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Краснооктябрьский районный суд.
По материалам дела, 18 октября примерно в 21.00 Шустов зарезал ножом свою сожительницу – 47-летнего невролога местной детской больницы. Мужчина решился на убийство из-за ревности. Пара часто ссорилась на этой почве. Шустов официально нигде не работал, выпивал.
Тело женщины в парке нашли прохожие. Подозреваемого в убийстве задержали, он сознался в содеянном.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Реклама
Популярное по теме
12.02.2019 10:47
27684 0
В Волгограде бывший завотделением больницы получил судимость за падение ребенка из окна07.03.2019 13:00
Расследования 07.03.2019 13:00
4576 1 Обсудить
В Волгограде члена «наркопаутины» отправили за решетку на 11 лет06.03.2019 15:22
Расследования 06.03.2019 15:22
2192 3 Обсудить
В Волгограде ищут вора-домушника с уловом из коммуналки06.03.2019 13:11
Расследования 06.03.2019 13:11
1276 1 Обсудить
В Волгограде задержали "охотницу" за чужими сбережениями06.03.2019 12:45
Расследования 06.03.2019 12:45
1030 2 Обсудить
Волгоградская прокуратура заставила экс-главу агропредприятия погасить крупный долг по налогам06.03.2019 11:45
Расследования 06.03.2019 11:45
1828 5 Обсудить
Лже-юрист украл 400 тысяч рублей у пенсионерки из Волгограда05.03.2019 17:03
Расследования 05.03.2019 17:03
2378 8 Обсудить
В Волгоградской области у фермера арестовали дом и машину по делу о сокрытии налогов05.03.2019 11:39
Расследования 05.03.2019 11:39
6252 4 Обсудить
Жителю Волгоградской области за страсть к оружию грозит 4 года тюрьмы05.03.2019 10:59
Расследования 05.03.2019 10:59
3429 6 Обсудить
В Волжском игральные карты и сотовый телефон сделали из сотрудника колонии заключенного04.03.2019 11:53
Расследования 04.03.2019 11:53
2790 3 Обсудить
Поджог за поджог: Жительницу Волгоградской области судят за огненную месть сожителю03.03.2019 12:25
Расследования 03.03.2019 12:25
2735 0 Обсудить
В Волгоградской области землевладелец взыскал ущерб за испорченное коровами поле03.03.2019 10:03
Расследования 03.03.2019 10:03
3949 0 Обсудить
В Волгограде осужденной лжекостюмерше в школе искусств смягчили наказание03.03.2019 08:30
Расследования 03.03.2019 08:30
2854 0 Обсудить
Селянка в Волгоградской области из-за семейной ссоры стала корруцпионером02.03.2019 11:09
Расследования 02.03.2019 11:09
3157 0 Обсудить
В Волгоградской области арестовали землю фермера за долги перед работниками01.03.2019 16:15
Расследования 01.03.2019 16:15
2494 3 Обсудить
В Волгоградской области разбойник убежал из офиса микрозаймов с 650 рублями01.03.2019 13:18
Расследования 01.03.2019 13:18
1807 8 Обсудить
Реклама