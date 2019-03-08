



Коллектив ИА «Высота 102» поздравляет волгоградок с 8 марта и желает всем мамам, бабушкам, сестрам, женам, дочерям и внучкам, чтобы всегда ваша жизнь была такой же яркой, красочной, как цветы, которые сегодня вам подарят! Мужчины, у вас еще есть время, чтобы выбрать букет для близких, родных и любимых и пообещать им, что цветы и признания в любви будут и завтра, и в любой другой день, который легко можно сделать праздником!









