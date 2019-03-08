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«Котики, цветы и новые сапоги»: по мнению маленьких котельниковцев - это именно то, что нужно дарить мамам 8 марта

Общество 08.03.2019 09:28
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08.03.2019 09:28


В преддверии самого прекрасного и долгожданного, нежного, красивого и романтичного праздника весны компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» провела несколько акций для прекрасной половины своего коллектива.
Как рассказали ИА «Высота 102» в компании, молодые специалисты подготовили для милых дам видео-поздравление. Ребята решили узнать у младшего поколения, что они знают об этом торжестве, что обычно дарят мамам, бабушкам и тётям в этот праздничный  день.  Малыши удивили своими познаниями, креативным мышлением и искренностью
На доске поздравлений, оформленной молодежью прямо на строительной площадке предприятия, мужчины написали тёплые слова и пожелания для своих прекрасных коллег-женщин.  А вечером, в преддверии праздника, команда активистов компании пригласила всех на тематический вечер с караоке, весёлыми конкурсами и приятной атмосферой.  
Конкурс проходил в произвольном формате – исполнители из числа сотрудников исполнили для благодарных зрителей не только современные эстрадные хиты, но и известные народные произведения. Караоке-батл прошел очень весело. Участницы конкурса остались довольны необычным поздравлением от своих коллег.
«Очень здорово, когда удается оторваться от повседневных хлопот, и дружно, вместе с любимыми коллегами исполнить родные, душевные песни. Еще раз с гордостью убедилась в том, какие талантливые и творческие люди в нашем коллективе!  - отметила  сотрудница компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» Марина Дударева. - Хорошо, что наша компания даёт возможность не только достойно трудиться, но и поощряет сотрудников в творчестве»!

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