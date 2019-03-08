«Котики, цветы и новые сапоги»: по мнению маленьких котельниковцев - это именно то, что нужно дарить мамам 8 марта
Общество 08.03.2019 09:28
421 0
08.03.2019 09:28
В преддверии самого прекрасного и долгожданного, нежного, красивого и романтичного праздника весны компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» провела несколько акций для прекрасной половины своего коллектива.
Как рассказали ИА «Высота 102» в компании, молодые специалисты подготовили для милых дам видео-поздравление. Ребята решили узнать у младшего поколения, что они знают об этом торжестве, что обычно дарят мамам, бабушкам и тётям в этот праздничный день. Малыши удивили своими познаниями, креативным мышлением и искренностью.
На доске поздравлений, оформленной молодежью прямо на строительной площадке предприятия, мужчины написали тёплые слова и пожелания для своих прекрасных коллег-женщин. А вечером, в преддверии праздника, команда активистов компании пригласила всех на тематический вечер с караоке, весёлыми конкурсами и приятной атмосферой.
Конкурс проходил в произвольном формате – исполнители из числа сотрудников исполнили для благодарных зрителей не только современные эстрадные хиты, но и известные народные произведения. Караоке-батл прошел очень весело. Участницы конкурса остались довольны необычным поздравлением от своих коллег.
«Очень здорово, когда удается оторваться от повседневных хлопот, и дружно, вместе с любимыми коллегами исполнить родные, душевные песни. Еще раз с гордостью убедилась в том, какие талантливые и творческие люди в нашем коллективе! - отметила сотрудница компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» Марина Дударева. - Хорошо, что наша компания даёт возможность не только достойно трудиться, но и поощряет сотрудников в творчестве»!
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 15:41
28860 4
16.02.2019 09:39
31146 9
26.02.2019 09:56
16207 7
«Высота 102» поздравляет волгоградок: пусть почаще в вашей жизни будет 8 марта!08.03.2019 04:48
В Волгоградской области пациенток роддома перед 8 марта ждал приятный сюрприз07.03.2019 14:08
"Сирийский перелом" в Волгограде (ФОТОРЕПОРТАЖ)07.03.2019 13:05
В Волжском "разорили" оранжерею Волгоградского ботанического сада07.03.2019 12:42
В Волгограде бойцы спецназа креативно поздравили женщин с весенним праздником07.03.2019 12:18
Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» поздравляет прекрасных женщин с Международным женским днем07.03.2019 11:34
Игры для взрослых: сотрудники ГИБДД Волгограда провели квест для смелых автоледи07.03.2019 11:05
Волгоградцы вживую увидели "джихад-мобиль" из Сирии07.03.2019 10:36
В Волгограде сотрудники ГАИ романтично поздравили женщин с 8 марта07.03.2019 09:40
В Волгограде сотрудниц «Красного Октября» встретили на работе с цветами07.03.2019 09:23
Волгоградский депутат Набиев извинился за слова о пенсионерах-"тунеядцах и алкашах"07.03.2019 08:27
«Подарить и съесть»: Волгоградка удивляет букетами из фруктов и овощей07.03.2019 04:08
В Волгограде пышногрудая 13-метровая красавица-Масленица взволновала рабочих06.03.2019 21:37
В центре Волгограда освободили из водного плена жильцов многоэтажки06.03.2019 21:07
В Волгоградской области мошенники начали зарабатывать на пенсионных выплатах06.03.2019 18:57
Реклама