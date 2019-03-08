Политика

В Волгоградской области бывший глава-банкрот хочет остаться «при делах»

Политика 08.03.2019 05:41
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08.03.2019 05:41


Бывшему главе Нехаевского района Волгоградской области Евгению Легчило подыскали новую должность. Как рассказали ИА «Высота 102» депутаты районной думы, на последнем заседании с предложением ввести новую должность в администрации района выступили местные чиновники. Представители администрации и не скрывали, что должность управделами предназначается для бывшего главы Нехаевского района Евгения Легчило. Несмотря на отрицательное заключение комиссии по правовым вопросам районной думы, чиновники настаивали на утверждении нового штатного расписания. Однако «продавить» это решение им не удалось – большинство депутатов высказались против. Но часть депутатского корпуса опасается, что очередную попытку «пристроить» Евгения Легчило чиновники предпримут на следующем заседании районной думы, которое назначено на 15 марта.
Напомним, в надзорном органе посчитали, что Евгений Легчило не может возглавлять район, после того как арбитражный суд Волгоградской области признал его банкротом за многомиллионные долги. Районная дума представление прокурора удовлетворила, Евгений Легчило покинул свой пост. Депутаты утвердили сити-менеджера района, которым стал заместитель Евгения Легчило Сергей Кузнецов. Теперь Сергей Кузнецов, предполагают депутаты, хочет устроить на работу своего бывшего шефа. К слову, новая должность управделами соответствует статусу заместителя главы района.
Между тем, как считают некоторые депутаты, попытки оставить «при делах» бывшего главу района не прибавят стабильности в ситуации в районе. Недавно здесь прошел митинг с требованием роспуска районной думы и объявления новых выборов депутатов и досрочных выборов глав поселений в сентябре 2019 года.

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