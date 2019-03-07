Экономика 07.03.2019 13:24
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07.03.2019 13:24
Сбербанк начинает прием заявок на участие в Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC), который пройдет в Москве 20-21 июня, при участии Центра Кибербезопасности Всемирного Экономического Форума (WEF C4C), поддержке Ассоциации Банков России и АНО «Цифровая Экономика».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, с 5 марта все желающие могут направить заявку на участие в конгрессе на сайте https://icc.moscow. Ранний прием заявок обусловлен тем, что в прошлом году количество желающих участвовать в мероприятии вдвое превысило возможное количество участников.
ICC - международная межотраслевая площадка для глобального диалога представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и ключевых экспертов по наиболее острым и актуальным вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобализации и дигитализации.
Первый Международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 2018 года в Москве. Конгресс объединил свыше 2500 участников, порядка 700 организаций из более чем 50 стран. В работе ICC принял участие Президент России Владимир Путин.
«Особого внимания, конечно, требует сегодня безопасность глобального информационного пространства. Мы видим, что количество угроз и рисков здесь только растёт. Так, по данным Всемирного экономического форума, в 2017 году потери только от кибератак в мире составили порядка триллиона долларов США, и, по мнению экспертов, если не предпринимать эффективных, результативных мер ущерб будет ещё больше. Как и другие страны, Россия также сталкивается с подобными вызовами», — подчеркнул Владимир Путин в своём выступлении на ICC в прошлом году.
В этом году Международный конгресс по кибербезпасности станет ключевым мероприятием Global Cyber Week - международной недели кибербезопасности, которая пройдёт 17–21 июня. 17-18 июня состоится конференция по практической кибербезопасности OFFZONE, 19 июня - Международный online-тренинг по управлению рисками кибербезопасности, который позволит проверить уровень готовности крупнейших мировых компаний к отражению кибератак на их инфраструктуру.
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