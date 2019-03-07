В Волгограде бойцы спецназа креативно поздравили женщин с весенним праздником

Общество 07.03.2019 12:18
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07.03.2019 12:18
Настоящие мужчины Волгограда - бойцы спецназа "Гром" - подготовили нестандартное поздравление с Международным женским днем. Как сообщает ИА "Высота 102", брутальные мужчины удивили, насмешили и восхитили одновременно. Прыжок в окно с цветами, восьмерка из гильз и трогательные слова - все это в праздничном видеоролике.
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