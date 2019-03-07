В Волжском "разорили" оранжерею Волгоградского ботанического сада





В волжской оранжерее Волгоградского ботанического сада продолжается праздничный ажиотаж. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня с самого раннего утра сюда подъезжают машины, а мужчины выстроились в очередь за букетами цветов, которые грузят в большие коробки.









В оранжерее работают в таком аврале уже несколько дней. Самые популярные цветы – фрезии, которые отличаются яркостью и ароматом.









«Мы их сажаем в сентябре, а уже в феврале у нас зацветают целые поля этих цветов, - рассказывает Наталья Шигаева, методист по экологическому просвещению Волгоградского ботанического сада. - На втором месте по популярности, конечно же, голландские тюльпаны – самых разнообразных оттенков и видов».









Плантации голландских тюльпанов в оранжерее уже почти опустели – на них небывалый спрос. Но, по словам Натальи Шигаевой, многие предпочитают цветы в горшочках, которые не так мимолетны, как обрезные, а будут радовать еще очень и очень долго.









Самые разные виды пеларгонии выращивают в волжской оранжерее, которые удивляют палитрой необычных запахов – это и запах мяты, и степной полыни и даже парфюмированные ароматы, например, мужского одеколона.









Но самое главное, как признаются женщины, которые работают в оранжерее, чтобы мужчины не забывали радовать представительниц прекрасного пола не только в праздничные дни, как, например, 8 марта, но и в будни.









Подарить тюльпаны любимой женщине просто так, в ничем не примечательный понедельник не так сложно и не так дорого, но любимые обязательно это оценят и отблагодарят нежностью и заботой.











