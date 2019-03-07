Общество 07.03.2019 11:34
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07.03.2019 11:34
Сегодня, накануне Международного женского дня 8 Марта, во всех трудовых коллективах Волгоградской области мужчины поздравляют женщин. Рожденный как символ борьбы женщин за гражданские права, этот праздник уже давно потерял политическую окраску и стал праздником весны, цветов, хорошего настроения и внимания к женщинам.
От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» с наступающим праздником прекрасную половину человечества поздравляет генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.
Дорогие, милые женщины!
От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» примите самые теплые поздравления с Международным женским днем — 8 Марта!
Вы всегда были и останетесь символом жизни на земле, красоты и очарования, источником вдохновения. Мужчины всего мира не устанут поклоняться вам.
Сегодня представительницы прекрасной половины человечества трудятся во всех сферах жизни нашего города и страны. Профессионализм, ответственность и исполнительность позволяют женщинам достигать больших высот на производстве и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе.
Вы - основа крепкой и дружной семьи. Вы вдохновляете нас, мужчин, на созидание, поддерживаете в трудные минуты, вселяете уверенность, делаете жизнь возвышеннее, спокойнее, добрее и счастливее.
От всей души желаем вам и вашим близким счастья, благополучия, здоровья!
Пусть любовь и верность украшают вашу жизнь, пусть в ней будет как можно больше светлых дней!
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