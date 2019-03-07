



Сегодня, накануне Международного женского дня 8 Марта, во всех трудовых коллективах Волгоградской области мужчины поздравляют женщин. Рожденный как символ борьбы женщин за гражданские права, этот праздник уже давно потерял политическую окраску и стал праздником весны, цветов, хорошего настроения и внимания к женщинам.

От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» с наступающим праздником прекрасную половину человечества поздравляет генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.





Дорогие, милые женщины!

От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» примите самые теплые поздравления с Международным женским днем — 8 Марта!

Вы всегда были и останетесь символом жизни на земле, красоты и очарования, источником вдохновения. Мужчины всего мира не устанут поклоняться вам.

Сегодня представительницы прекрасной половины человечества трудятся во всех сферах жизни нашего города и страны. Профессионализм, ответственность и исполнительность позволяют женщинам достигать больших высот на производстве и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе.

Вы - основа крепкой и дружной семьи. Вы вдохновляете нас, мужчин, на созидание, поддерживаете в трудные минуты, вселяете уверенность, делаете жизнь возвышеннее, спокойнее, добрее и счастливее.

От всей души желаем вам и вашим близким счастья, благополучия, здоровья!

Пусть любовь и верность украшают вашу жизнь, пусть в ней будет как можно больше светлых дней!



