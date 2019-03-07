В Волгограде сотрудники ГАИ романтично поздравили женщин с 8 марта

Общество 07.03.2019 09:40
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07.03.2019 09:40
Дорожные полицейские Волгограда креативно подошли к подготовке поздравления с 8 марта. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники ДПС не только нашли добрые слова для всех женщин, но и «нарисовали» при помощи машин ДПС «восьмерку» на асфальте.
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