Ростелеком: оставайтесь всегда на связи с близкими людьми

Общество 08.03.2019 12:43
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08.03.2019 12:43
Весна вступила в свои права: уже совсем не видно снега и нам кажется, что солнце стало светить по-особенному, а радостное щебетание птиц прибавляет нотку оптимизма в «серые» будни. С первым весенним праздником читательниц «Высота 102» поздравляет директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.
Дорогие наши красавицы, умницы, подруги, коллеги!
Примите самые наилучшие пожелания и искренние поздравления с солнечным весенним праздником – Днем 8 Марта!
Спасибо вам за вашу неиссякаемую энергию, доброту и красоту. Мы восхищаемся вашим умением сочетать высокий профессионализм и активную жизненную позицию с душевным теплом и чутким отношением к окружающему миру.
Команда мужчин нашего филиала желает вам крепкого здоровья, нового захватывающего опыта, личного благополучия и успеха во всем. И пусть в каждом дне будет немного весны!
Оставайтесь всегда на связи с близкими людьми.
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