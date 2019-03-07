Политика
Замсекретаря Генсовета «ЕР» Евгений Ревенко резко осудил высказывание волгоградского депутата.

В Генсовете «Единой России» решат судьбу волгоградского депутата из-за высказывания об алкашах и тунеядцах

Политика 06.03.2019 23:36
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06.03.2019 23:36


На ближайшем заседании комиссии по этике «Единой России» обсудят вопрос совместимости позиции волгоградского депутата Гасана Набиева с дальнейшим пребыванием в рядах «Единой России». Об этом заявил заместитель председателя комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт партии.
«Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению», - подчеркнул Пискарев. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию заявил о необходимости внимательного и чуткого отношения к людям со стороны чиновников и социальных работников.
«Заявление Гасана Набиева вызывает оторопь и возмущение и не имеет ничего общего с позицией «Единой России». Мы разделяем справедливое возмущение людей. Одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились», - отметил заместитель секретаря Генерального совета Партии, ответственный секретарь Комиссии Евгений Ревенко.
Напомним, сегодня на внеочередном заседании Волгоградской областной думы при обсуждении федерального законопроекта о пересмотре пенсий депутат Гасан Набиев заявил, что пенсии в размере 8000 рублей получают тунеядцы и алкаши. Эксклюзивное видео с заседания регпарламента опубликовало ИА «Высота 102». Также народный избранник добавил, что малоимущие граждане сами виноваты в своем положении. Сам Набиев  в недавнем прошлом – топ-менеджер «Газпрома». За 2017 год задекларировал 13,8 млн рублей.
Фото: er.ru

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