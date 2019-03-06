В центре Волгограда освободили из водного плена жильцов многоэтажки

Общество 06.03.2019 21:07
325 0
06.03.2019 21:07
Сегодня днём работники коммунальных служб откачали воду с подъездной дороги к дому №5 по улице Ткачева. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в мэрии. Напомним, утром съемочная группа информагентства побывала во дворе дома, который затопили вешние воды. Разлившаяся лужа блокировала нормальный выход из двух подъездов многоэтажки. Причиной такого неудобства стала неработающая ливнёвая канализация, которая уже не первый год доставляет проблемы местным жителям. Вода заливает дорогу как после таяния снега весной, так и после крупных дождей. Воду периодически откачивают, однако она возвращается с незавидным постоянством. Будем надеяться, что коммунальщики все-таки устранят причину проблемы - очистят и наладят нормальную работу ливневки. “Высота 102” будет следить за развитием событий.
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 15:41
28621 4
16.02.2019 09:39
31029 9
26.02.2019 09:56
16184 7
В Волгограде пышногрудая 13-метровая красавица-Масленица взволновала рабочих06.03.2019 21:37
В Волгоградской области мошенники начали зарабатывать на пенсионных выплатах06.03.2019 18:57
Почем букетик?: в Волгограде назвали среднюю стоимость цветов к 8 марта06.03.2019 16:25
Депутаты Волгоградской облдумы оперативно проголосовали против бедности06.03.2019 15:28
В Волгограде огромный провал вблизи остановки засыпали песком06.03.2019 14:47
«Можно, если очень хочется?»: власти Урюпинска не отказались от покупки иномарки06.03.2019 13:22
В Волгограде рейд по маршруткам добавил комфорта жителям Родниковой Долины06.03.2019 12:56
Военные приступили к пересадке елей на Центральной набережной Волгограда06.03.2019 11:48
В центре Волгограда вешние воды превратили многоэтажку в полуостров06.03.2019 11:05
«Самая красивая дама»: в Волгограде чучелу Масленицы навели красоту06.03.2019 10:44
В Волгограде дольщики ЖК «Династия» выставили очередной пикет у областной администрации06.03.2019 09:56
Устраиваем праздник 8 Марта: танцевальный марафон и финал акции «Охота на мечту»06.03.2019 04:00
Экс-прокурор Москвы и Волгоградской области устроился в Мосводоканал05.03.2019 16:00
«Она была доброй, улыбчивой женщиной»: поселок под Волгоградом в шоке от гибели многодетной матери под колесами самосвала05.03.2019 15:38
В Волгограде за бюджетный счет восстановят разбитую мусоровозами дорогу05.03.2019 15:10
Реклама