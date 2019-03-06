В центре Волгограда освободили из водного плена жильцов многоэтажки





Сегодня днём работники коммунальных служб откачали воду с подъездной дороги к дому №5 по улице Ткачева. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в мэрии. Напомним, утром съемочная группа информагентства побывала во дворе дома, который затопили вешние воды. Разлившаяся лужа блокировала нормальный выход из двух подъездов многоэтажки. Причиной такого неудобства стала неработающая ливнёвая канализация, которая уже не первый год доставляет проблемы местным жителям. Вода заливает дорогу как после таяния снега весной, так и после крупных дождей. Воду периодически откачивают, однако она возвращается с незавидным постоянством. Будем надеяться, что коммунальщики все-таки устранят причину проблемы - очистят и наладят нормальную работу ливневки. “Высота 102” будет следить за развитием событий.



