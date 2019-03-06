Общество

В Волгоградской области мошенники начали зарабатывать на пенсионных выплатах

Общество 06.03.2019 18:57
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06.03.2019 18:57


Об опасности быть обманутыми мошенниками предупредили в отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, мошенники все активнее и изощреннее пытаются обмануть пожилых людей и завладеть их пенсионными сбережениями. Предполагаемые нарушители закона действуют по различным схемам. Одни, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, звонят гражданам на личные телефоны или пытаются проникнуть в квартиры, запрашивают личные персональные данные, СНИЛС, сообщают о неверно произведенном перерасчете пенсии или об имеющихся выплатах на имя пенсионера. Другие под видом юридических консультаций уверяют пенсионеров о неверно начисленной пенсии и предлагают платную помощь в подготовке обращений в Пенсионный фонд для получения якобы гарантированной прибавки. В результате граждане не только не получают обещанных услуг, но и теряют большие денежные суммы.
В связи с этим Отделение Пенсионного фонда по Волгоградской области еще раз настоятельно обращается с просьбой к гражданам быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников. В ведомстве напомнили, что сотрудники Пенсионного фонда никакие услуги по переводу средств (особенно популярные у мошенников «доплаты» разницы после «перерасчета пенсии») не проводят. И обходов по квартирам не осуществляют. А в случае необходимости посещения выездной клиентской службой на дому гражданина, в силу состояния здоровья  или возраста, по личному обращению гражданина в территориальное Управление Пенсионного фонда по месту жительства сотрудники Пенсионного фонда заранее согласуют дату и время посещения и всегда предъявляют служебное удостоверение.
В случае выявления подобных фактов обращения неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда, в отделении настоятельно рекомендуют  не поддаваться на их уловки, не выполнять их просьб и требований и сразу же обращаться в правоохранительные органы.

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