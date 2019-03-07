Игры для взрослых: сотрудники ГИБДД Волгограда провели квест для смелых автоледи

Общество 07.03.2019 11:05
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07.03.2019 11:05
Пройти по “змейке”, глядя на мир глазами пьяного, а после проехать по полосе препятствий и припарковаться - такой необычный подарок к 8 марта сделали женщинам сотрудники волгоградской Госавтоинспекции. Корреспонденты ИА "Высота 102" посетили квест, устроенный для автолюбительниц стражами порядка на дорогах, и пообщались с его участницами и организаторами. Квест прошел на автопарковке между стадионом "Волгоград Арена" и общежитием физкультурной академии.
Около десятка автоледи, отважившихся принять в нем участие, ждали серьезные испытания: тест на знание правил дорожного движения и фигурное вождение автомобиля. Для сдачи вождения нужно было проехать по "змейке" из конусов и припарковаться задним ходом в “гараж”, также обозначенный конусами. Сотрудники ГИБДД предложили участницам примерить специальные очки, имитирующие зрение пьяного человека. А специалисты центра медицины катастроф проверили их навыки по оказанию первой доврачебной помощи.
"О конкурсе мне рассказали друзья, они же предложили поучаствовать, и сначала я с легкостью согласилась. Но это оказалось достаточно серьезным испытанием. Этапы квеста очень интересные. Само мероприятие пропагандирует здоровый образ жизни и развитие женщины как личности. Еще 10-20 лет назад ходили всякие шуточки, что женщины за рулем подобны обезьянам, а мы своим поведением доказываем, что это не так, что мы современные, цивилизованные женщины и нам под силу все!", - сказала участница конкурса Ирина Богомолова.
"Когда примеряешь очки и видишь все глазами пьяницы - ужасное ощущение, все плывет, все кружится, кажется, что невозможно идти. В таком состоянии за руль садиться точно не стоит," - поделилась своими впечатлениями другая участница Ирина Медведева. "Если много времени проводишь за рулем, то начинает казаться, что знаешь все, а когда проходишь теоретическую часть, - оказывается, что многое уже не помнишь и нужно это повторить. На тесте по медицинской помощи я почерпнула для себя много полезного. У нас в городе много женщин-водителей, я думаю, что всем было бы хорошо поучаствовать в таком конкурсе", - добавила девушка.
"Обычно, в преддверии 8 марта, сотрудники ГИБДД на дорогах дарят цветы женщинам-водителям. В этом году решили сделать что-то новое, необычное. При этом все участницы смогли показать свои знания и навыки. И, признаюсь, приятно удивили", - рассказал инспектор ДПС лейтенант полиции Юрий Марков.
А после завершения квеста всех участниц ждали цветы, сувениры и поздравления с приближающимся международным женским днем.
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