Сбербанк информирует о режиме работы волгоградских офисов в Международный женский день





Волгоградское отделение ПАО Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни марта: 7 марта время работы офисов сокращено на 1 час. 8 марта обслуживание клиентов будет производиться только в офисе №8621/0102 по адресу: г. Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, 48.

С 9 марта офисы работают в обычном режиме. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервисом «Сбербанк Онлайн».

Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать по телефону горячей линии 8-800-555-55-50.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.



