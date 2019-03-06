Сбербанк информирует о режиме работы волгоградских офисов в Международный женский день

Экономика 06.03.2019 17:43 Реклама
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06.03.2019 17:43
Волгоградское отделение ПАО Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни марта: 7 марта время работы офисов сокращено на 1 час. 8 марта обслуживание клиентов будет производиться только в офисе №8621/0102 по адресу: г. Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, 48.
С 9 марта офисы работают в обычном режиме. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервисом «Сбербанк Онлайн».
Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать по телефону горячей линии 8-800-555-55-50.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.
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