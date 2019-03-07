



Мандарины, апельсины, лимоны, виноград, яблоки, груши, хурма и ежевика – это лишь часть ингредиентов цветочных букетов, которые делает волгоградка Юлия Бусовская. Девушка по профессии парикмахер, составлением необычных композиций она занялась недавно и даже не ожидала, какой интерес это вызовет у окружающих.

Фруктово-цветочные букеты хороши тем, что они вызывают не только восхищение, но и… аппетит. Так и хочется съесть румяное яблочко или сочный мандарин. Юля признается: самое трудное в ее хобби – это выбрать красивые фрукты или овощи. «Иногда приходится часами ходить по магазинам, приглядывать подходящий «материал». Ведь те же апельсины или груша должны быть, во-первых, свежими, во-вторых, иметь товарный вид – без червоточин, порезов или вмятин», - рассказывает девушка.









Зимой, конечно, выбор фруктов и овощей не так велик. А вот с наступлением сезона, как говорится, есть где разгуляться фантазии. Например, вместо цветов Юлия использует ту же петрушку или базилик, а еще, говорит она, необычайно популярностью пользуются букеты с мятой из-за неповторимого аромата. Органично смотрится в букетах даже пучки редиски, чего уж говорить о клубнике – получаются красивые и аппетитные композиции.

Если в букетах для женщин больше подходят фрукты, то вот для мужчин девушка часто использует и овощи. Чаще всего, например, представительницы слабого пола заказывают для своих дорогих и любимых мужчин букеты… со стручками красного перца.









Цветочно-фруктовые букеты могут стоять несколько дней, не теряя своей свежести. Но, смеется Юля, обычно получатели таких необычных подарков фотографируются с ними и тут же начинают угощаться. Как говорится, и положительные эмоции, и удовольствие обеспечено.



