Общество

В Волгограде огромный провал вблизи остановки засыпали песком

Общество 06.03.2019 14:47
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06.03.2019 14:47


Огромную дыру, образовавшуюся из-за просадки грунта на пешеходной зоне у остановки "площадь Чекистов" в Волгограде, засыпали песком, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии. По словам представителей подрядной организации, рабочие затем обустроят щебеночное основание - эти работы должны быть закончены до конца дня. Асфальтовое покрытие будет восстановлено в ближайшие дни с учетом погодных условий. Сроки и качество работ  по устранению просадки будут контролировать профильные службы муниципалитета.

Так выглядел провал сегодня утром

Напомним, просадка грунта на пешеходной дороге вблизи остановки общественного транспорта "площадь Чекистов" в Ворошиловском районе, повлекшая  частичное разрушение тротуара, возникла вследствие проведения поземных работ по перекладке инженерных сетей под дорогой ул. Рабоче - Крестьянской. Утром на месте уже побывали представители муниципальных служб совместно со специалистами подрядной организации, осуществлявшей перекладку.

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