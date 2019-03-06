В Волгограде огромный провал вблизи остановки засыпали песком





Огромную дыру, образовавшуюся из-за просадки грунта на пешеходной зоне у остановки "площадь Чекистов" в Волгограде, засыпали песком, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии. По словам представителей подрядной организации, рабочие затем обустроят щебеночное основание - эти работы должны быть закончены до конца дня. Асфальтовое покрытие будет восстановлено в ближайшие дни с учетом погодных условий. Сроки и качество работ по устранению просадки будут контролировать профильные службы муниципалитета.





Так выглядел провал сегодня утром





Напомним, просадка грунта на пешеходной дороге вблизи остановки общественного транспорта "площадь Чекистов" в Ворошиловском районе, повлекшая частичное разрушение тротуара, возникла вследствие проведения поземных работ по перекладке инженерных сетей под дорогой ул. Рабоче - Крестьянской. Утром на месте уже побывали представители муниципальных служб совместно со специалистами подрядной организации, осуществлявшей перекладку.



