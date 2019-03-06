Экономика

В Волгограде «Метро Кэш энд Керри» наказали за недостоверную рекламу скидок

Экономика 06.03.2019 13:42
461 2
06.03.2019 13:42


Волгоградское УФАС вынесло постановление о наложении штрафа в сумме 100 тысяч рублей на ООО "Метро Кэш энд Керри" за нарушение рекламного законодательства. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе антимонопольного ведомства, в августе 2018 года в УФАС поступило заявление потребителя. Гражданин сообщил, что при проведении акции  "Скидки на все товары бренда ROCS" ООО "Метро Кэш энд Керри" в своих торговых центрах "МЕТРО" распространяло недостоверную рекламу акции. Потребителю не была представлена скидка на отдельные товары указанного бренда серии Kids ROCS.
По данному факту в октябре, после получения от ФАС России (г.Москва) полномочий на возбуждение и рассмотрение дела, Волгоградским УФАС России было возбуждено дело о нарушении рекламного законодательства.
В свою очередь "Метро Кэш энд Керри" в объяснениях указало, что проводимая акция действовала на товары бренда ROCS, кроме специальных серий данного бренда – Kids, Junior, Teens. При этом о подобном условии в рекламе акции, распространяемой в магазинах "МЕТРО", не было ничего сказано. В итоге реклама была признана недостоверной,  нарушающей требования п. 4 ч. 3 ст. 5 и ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе № 38-ФЗ (недостоверная информация об условиях применения скидок и отсутствие части существенной информации в рекламе). 
Административное дело завершено вынесением постановления о наложении штрафа по ч. 1 ст. 14.3. КоАП РФ (ответственность за нарушение рекламного законодательства).

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В бытовых помещениях "Красного Октября" в Волгограде начался большой ремонт
05.03.2019 18:41
10700 9
В УФНС разъяснили «уход» крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области
27.02.2019 20:42
18754 8
Утратил право собственности: ВМК "Красный Октябрь" лишили здания лодочной станции
06.02.2019 18:46
11559 9
Экономика
06.03.2019 14:39
Экономика 06.03.2019 14:39
169 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.03.2019 14:24
Экономика 06.03.2019 14:24
181 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.03.2019 13:15
Экономика 06.03.2019 13:15
103 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.03.2019 18:41
Экономика 05.03.2019 18:41
10700 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.03.2019 16:50
Экономика 05.03.2019 16:50
779 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.03.2019 14:31
Экономика 05.03.2019 14:31
701 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.03.2019 10:38
Экономика 05.03.2019 10:38
1111 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.03.2019 16:49
Экономика 04.03.2019 16:49
1323 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.03.2019 14:59
Экономика 04.03.2019 14:59
10454 26 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.03.2019 14:07
Экономика 04.03.2019 14:07
794 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.03.2019 18:13
Экономика 01.03.2019 18:13
3878 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.03.2019 10:48
Экономика 01.03.2019 10:48
949 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.02.2019 13:00
Экономика 28.02.2019 13:00
688 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.02.2019 08:13
Экономика 28.02.2019 08:13
2320 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.02.2019 20:42
Экономика 27.02.2019 20:42
18754 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:47
В Волгограде огромный провал вблизи остановки засыпали пескомСмотреть фотографии
14:39
Волгоградское отделение Сбербанка подписало соглашение с комитетом экономической политики и развития Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде сотрудник Росимущества проштрафился на древесинеСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде «Метро Кэш энд Керри» наказали за недостоверную рекламу скидокСмотреть фотографии
13:22
«Можно, если очень хочется?»: власти Урюпинска не отказались от покупки иномаркиСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде ищут вора-домушника с уловом из коммуналкиСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде рейд по маршруткам добавил комфорта жителям Родниковой ДолиныСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде задержали "охотницу" за чужими сбережениямиСмотреть фотографии
11:48
Военные приступили к пересадке елей на Центральной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
11:45
Волгоградская прокуратура заставила экс-главу агропредприятия погасить крупный долг по налогамСмотреть фотографии
11:05
В центре Волгограда вешние воды превратили многоэтажку в полуостровСмотреть фотографии
10:49
Срочное заседание Волгоградская облдума проводит по требованию федеральной власти Смотреть фотографии
10:44
«Самая красивая дама»: в Волгограде чучелу Масленицы навели красотуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:18
Волгоградская облдума экстренно собирается на внеочередное заседание Смотреть фотографии
09:56
В Волгограде дольщики ЖК «Династия» выставили очередной пикет у областной администрацииСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде у остановки образовался огромный провал (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Высота 102»ТВ: Жители поселка под Волгоградом требуют закрыть дорогу-убийцу Смотреть фотографииCмотреть видео
19:26
Чета пенсионеров погибла в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:41
В бытовых помещениях "Красного Октября" в Волгограде начался большой ремонт Смотреть фотографии
17:08
Внимание, розыск!: В Волгограде ищут грабителяСмотреть фотографии
17:03
Лже-юрист украл 400 тысяч рублей у пенсионерки из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградской области зверски убит бывший директор школыСмотреть фотографии
16:00
Экс-прокурор Москвы и Волгоградской области устроился в МосводоканалСмотреть фотографии
15:38
«Она была доброй, улыбчивой женщиной»: поселок под Волгоградом в шоке от гибели многодетной матери под колесами самосвала Смотреть фотографииCмотреть видео
15:10
В Волгограде за бюджетный счет восстановят разбитую мусоровозами дорогуСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде отремонтируют проспект УниверситетскийСмотреть фотографии
13:36
Волгоградский фельдшер «Скорой помощи»: «Преступник замахнулся топором в мою сторону» Смотреть фотографииCмотреть видео
12:47
Проезжая часть на Центральной набережной Волгограда станет ширеСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде – первые отставки мусорной «проформы»Смотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области у фермера арестовали дом и машину по делу о сокрытии налоговСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 