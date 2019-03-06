



Волгоградское УФАС вынесло постановление о наложении штрафа в сумме 100 тысяч рублей на ООО "Метро Кэш энд Керри" за нарушение рекламного законодательства. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе антимонопольного ведомства, в августе 2018 года в УФАС поступило заявление потребителя. Гражданин сообщил, что при проведении акции "Скидки на все товары бренда ROCS" ООО "Метро Кэш энд Керри" в своих торговых центрах "МЕТРО" распространяло недостоверную рекламу акции. Потребителю не была представлена скидка на отдельные товары указанного бренда серии Kids ROCS.

По данному факту в октябре, после получения от ФАС России (г.Москва) полномочий на возбуждение и рассмотрение дела, Волгоградским УФАС России было возбуждено дело о нарушении рекламного законодательства.

В свою очередь "Метро Кэш энд Керри" в объяснениях указало, что проводимая акция действовала на товары бренда ROCS, кроме специальных серий данного бренда – Kids, Junior, Teens. При этом о подобном условии в рекламе акции, распространяемой в магазинах "МЕТРО", не было ничего сказано. В итоге реклама была признана недостоверной, нарушающей требования п. 4 ч. 3 ст. 5 и ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе № 38-ФЗ (недостоверная информация об условиях применения скидок и отсутствие части существенной информации в рекламе).

Административное дело завершено вынесением постановления о наложении штрафа по ч. 1 ст. 14.3. КоАП РФ (ответственность за нарушение рекламного законодательства).



