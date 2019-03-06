Экономика

Волгоградское отделение Сбербанка подписало соглашение с комитетом экономической политики и развития Волгоградской области

Экономика 06.03.2019 14:39
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06.03.2019 14:39


В Волгограде состоялось подписание соглашения между Волгоградским отделением Сбербанка и комитетом экономической политики и развития Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, в рамках соглашения планируется реализация совместных проектов и создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности, совместных инициатив и проектов в части развития несырьевого экспорта на территории Волгоградской области.
Ожидается, что в рамках соглашения будут приняты меры по созданию механизмов  для упрощения продажи российской продукции на мировых рынках. Запланировано также проведение тематических совместных конференций, семинаров и круглых столов, информирование предпринимателей Волгоградской области о работе интернет площадки Банк бизнес-партнеров. 
«Подписанное соглашение станет еще одним уверенным шагом на пути развития внешнеэкономических связей Волгоградской области. Очень важно, что работу на благо предпринимательства региона мы ведем совместно с представителями администрации Волгоградской области. Такая работа неизменно дает высокий результат, ведь ответы на вызовы,  стоящие  перед бизнесом сегодня, лежат в плоскости  объединения административных решений и современных технологических подходов», — отметил заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Сергей Вяткин.
Специально для участников внешнеэкономической деятельности Сбербанк разработал и внедрил международную бесплатную онлайн площадку для поиска бизнес-партнеров по всему миру – Best of Business Partners (www.bestofpartners.com). Best of Business Partners дает возможность быстро находить исполнителей для любых задач, легко размещать услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью, или продавать товары в любой стране мира, получать онлайн поддержку экспертов по связанным вопросам.
«Поддержка и защита российских участников внешнеэкономической деятельности, экспортирующих товары, услуги и технологии несырьевых секторов экономики является важной на сегодняшний день задачей для достижения показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации. Данное Соглашение послужит эффективным инструментом создания благоприятных условий для доступа российских экспортеров на рынки зарубежных стран. Мы ценим партнерство со Сбербанком в данном направлении и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – отметила председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.

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