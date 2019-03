Волгоградское отделение Сбербанка подписало соглашение с комитетом экономической политики и развития Волгоградской области

В Волгограде состоялось подписание соглашения между Волгоградским отделением Сбербанка и комитетом экономической политики и развития Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, в рамках соглашения планируется реализация совместных проектов и создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности, совместных инициатив и проектов в части развития несырьевого экспорта на территории Волгоградской области.

Ожидается, что в рамках соглашения будут приняты меры по созданию механизмов для упрощения продажи российской продукции на мировых рынках. Запланировано также проведение тематических совместных конференций, семинаров и круглых столов, информирование предпринимателей Волгоградской области о работе интернет площадки Банк бизнес-партнеров.

«Подписанное соглашение станет еще одним уверенным шагом на пути развития внешнеэкономических связей Волгоградской области. Очень важно, что работу на благо предпринимательства региона мы ведем совместно с представителями администрации Волгоградской области. Такая работа неизменно дает высокий результат, ведь ответы на вызовы, стоящие перед бизнесом сегодня, лежат в плоскости объединения административных решений и современных технологических подходов», — отметил заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Сергей Вяткин.

Специально для участников внешнеэкономической деятельности Сбербанк разработал и внедрил международную бесплатную онлайн площадку для поиска бизнес-партнеров по всему миру – Best of Business Partners ( www.bestofpartners.com ). Best of Business Partners дает возможность быстро находить исполнителей для любых задач, легко размещать услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью, или продавать товары в любой стране мира, получать онлайн поддержку экспертов по связанным вопросам.