ВТБ финансирует строительство крупного агрокомплекса в Калужской области





ВТБ открыл ООО «Мастер Гриб» кредитную линию в размере 1,2 млрд рублей сроком на семь лет. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, кредитование осуществляется на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.

Заемные средства предоставляются на строительство в Калужской области фермы полного цикла по выращиванию шампиньонов. На агрокомплексе общей площадью 86 тысяч кв. метров будет создано собственное производство субстрата - почвы для выращивания грибов, а также обустроены зоны для выращивания грибов по особой технологии. На предприятии будет создано более 400 новых рабочих мест.

Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области, отметил: «ВТБ активно работает по программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса, предоставляя доступные ресурсы для развития качественных отечественных производств. Примером такого успешного взаимодействия является сделка с компанией «Мастер Гриб».

«Благодаря сотрудничеству с ВТБ наше предприятие будет готово реализовать первую продукцию уже во втором квартале 2019 года. Мы планируем нарастить производство по глубокой переработке грибов до 10 тысяч тонн в год и поставлять их в основные торговые сети»,- отметил генеральный директор компании «Мастер Гриб» Александр Тиньков.