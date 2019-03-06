В Волгограде рейд по маршруткам добавил комфорта жителям Родниковой Долины

Общество 06.03.2019 12:56
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06.03.2019 12:56
Работу опорных и вспомогательных маршрутов, обслуживающих микрорайон Родниковая Долина в Советском районе Волгограда, проверили сегодня утром представители городской администрации. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, выезд был организован в связи поступившими накануне в департамент городского хозяйства администрации Волгограда звонками от жителей, обеспокоенных слухами о том, что с прекращением работы нелегального маршрута №64а, общественного транспорта будет недостаточно и на остановках начнут скапливаться большие очереди. Данный маршрут был исключен из реестра вспомогательных автобусных маршрутов еще в 2017 году. Все это время перевозчик нелегально перевозил пассажиров, несмотря на многочисленные предупреждения от контролирующих и правоохранительных органов.
В настоящее время данный микрорайон обслуживают 4 маршрута общественного транспорта. Сотрудники департамента городского хозяйства специально в час пик, начиная с 6-00 утра, контролировали выход на линию каждой единицы транспорта на всех четырех маршрутах – №№ 85, 55, 15а и 5а. Отдельное внимание было уделено вспомогательному направлению №5а, маршрут которого был продлен в начале марта до остановки "Детский центр".
"При выездной проверке на время утреннего часа-пик с 6.30 на остановках в ожидании транспорта находилось не более 20 человек. Количество людей не превышало количества посадочных мест в транспорте, который подходил к остановке с предусмотренным расписанием интервалом, - рассказал сотрудник департамента городского хозяйства администрации Волгограда Алексей Кузьмин. - Микроавтобусы по вспомогательному маршруту № 5а работали с интервалом порядка 5 - 10 минут. Так, к примеру, микроавтобусы данного направления отправлялись от конечной в 6:13, 6:25, 6:35, 6:44, 6:52, 6:56,7:00,7:03, 7:06 и т.д".
Однако для повышения комфорта пассажиров принято решение добавить на вспомогательный маршрут №5а пять единиц подвижного состава. Отмечается, что соответствующие переговоры с перевозчиком уже проведены. Планируется, что дополнительный транспорт выйдет на направление с 7 марта. Таким образом, общее количество подвижного состава оставит 23 единицы.
Напомним, с начала марта транспорт по направлению №5а связал микрорайоны "Родниковая Долина" и "Тулака" с центром города. Помимо продленного до центра города вспомогательного маршрута, транспортное сообщение с интервалом 10-15 минут по опорным маршрутам осуществляют 13 автобусов большой вместимости по маршруту № 85 "Родниковая Долина - Жилгородок", 18 единиц на направлении № 55 "Родниковая Долина - к/т-р "Юбилейный". Кроме того в южную сторону регулярно курсируют 25 микроавтобусов по вспомогательному маршруту №15А "К/т-р "Юбилейный" - Родниковая Долина".
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